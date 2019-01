CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La supremazia militare non è un diritto di nascita, ma va alimentata con flessibilità e con risorse sempre più nuove». Nelle righe introduttive del piano di revisione per la difesa missilistica degli Usa, il ministro ad interim per la Difesa, Patrick Shanahan annuncia già la sfida che ieri Trump ha rilanciato nella sua visita al Pentagono. Basta con l'idea di una difesa missilistica piantata a terra, e puntata contro gli obiettivi che sembrano al momento più minacciosi. Se il Paese vuole ancora primeggiare nel settore, dovrà spostare...