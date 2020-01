LA SUCCESSIONE

Paolo Baratta saluta la Biennale di Venezia. Dopo quattro mandati, il presidente della prestigiosa istituzione culturale terminerà domani il suo incarico. E, a causa della contrarietà pentastellata, non ci sarà quella proroga da più parti ipotizzata che avrebbe consentito al Governo, alle prese già con altri problemi, peraltro non solo interni, di rinviare la scelta del successore. Dunque, da lunedì Baratta e il consiglio di amministrazione resteranno in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Il regime di prorogatio durerà al massimo 45 giorni, quindi per il 26 febbraio la scelta dovrà essere compiuta, anche se è facile immaginare che già a fine mese, dopo il test elettorale dell'Emilia Romagna, il ministro della Cultura Dario Franceschini avvii l'iter con la designazione del nuovo presidente.

Il toto-nomi per la poltrona di Ca' Giustinian vede in prima fila tanti ex ministri alla Cultura, tutti del Pd o ex dem, da Francesco Rutelli (oggi presidente dell'Anica) a Giovanna Melandri (presidente della Fondazione Maxxi) fino a Massimo Bray (editore, presidente della Fondazione per il libro di Torino). È circolato anche il nome di Walter Veltroni, che da ministro alla Cultura nel 1998 nominò per la prima volta Baratta. Nel toto-nomi anche l'architetto Stefano Boeri, la torinese Evelina Christillin, il presidente dell'Istituto Luce Roberto Cicutto. Veneziani, nessuno? Un nome locale in realtà c'è ed è quello dell'ex sovrintendente del Teatro La Fenice Cristiano Chiarot, già scelto dallo stesso Franceschini nel 2017 per guidare il Maggio Fiorentino, carica che ha lasciato lo scorso luglio dopo il cambio di presidenza della fondazione lirica.

LE NOMINE

In attesa della designazione del ministro e del parere delle commissioni parlamentari, il consiglio di amministrazione potrà assumere solo provvedimenti di ordinaria amministrazione o urgenti e indifferibili. Ieri c'è stata l'ultima seduta del Cda che, con i pieni poteri, ha scelto il curatore della Biennale Arte 2021. Come riferiamo nell'articolo qui sotto, si tratta di Cecilia Alemani, già curatrice del Padiglione Italia nel 2017. E' la prima donna italiana a ricevere questo incarico. Il Cda ha poi confermato per il 2020 il maestro Ivan Fedele quale direttore del Settore Musica e ha approvato un nuovo programma della sezione Venezia Classici del Settore Cinema, che prevede quale attività permanente la realizzazione, nel periodo primaverile, di rassegne di film classici restaurati.

CONTI IN ORDINE

In una nota diffusa ieri, la Biennale ha fatto sapere che «sarà accelerata la predisposizione del bilancio consuntivo del 2019, già ampiamente esaminato dal Cda nella forma di preconsuntivo, che prevede risultati positivi». E ancora: «Per il futuro è assicurata una consistente dotazione di riserve economiche e continuità dell'attività, nel pieno rispetto dello spirito e della lettera dello statuto».

Si chiude dunque l'èra Baratta. L'ex ministro ed economista è arrivato in Biennale per la prima volta nel 1998 ed è stato presidente fino al 2001. Un mandato terminato anticipatamente a causa della rottura con l'allora ministro Urbani. Nel 2008 è stato richiamato in laguna e al termine dei due mandati consecutivi - 2008-2011 e 2012-2015 - non essendone contemplato un terzo, gli è stato consentito un ulteriore incarico grazie a una norma inserita nel Decreto di riforma degli enti locali. A Baratta è riconosciuto il merito di aver elevato il prestigio della Biennale in tutte le sue Sezioni, a partire dal Cinema con la soluzione del buco (il cratere del Lido dove doveva sorgere il nuovo Palazzo) e, con il direttore Alberto Barbera, una qualità dei film selezionati da tener testa a Cannes.

Alda Vanzan

