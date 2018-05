CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La sua forza sta tutta in quella tutina rossa un tantino effeminata dentro la quale cresce, combatte, vive, muore e rinasce un antieroe logorroico, simpaticamente demente e allegramente irriverente come Deeadpool: il mercenario dal volto deturpato dai postumi di una cura anticancro Wade Wilson (Ryan Reynolds) stavolta si ritrova suo malgrado costretto a proteggere un ragazzino mutante e un tantino sovrappeso, nel mirino di un soldato venuto dal futuro (John Brolin) che, come Terminator, vuole sopprimere un potenziale serial killer. Per salvare...