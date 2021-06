Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRUTTURAVENEZIA Batte forte il cuore del PalaExpo. Esattamente al centro della struttura vaccinale, in un punto strategico tra le postazioni per l'anamnesi e quelle per la vaccinazione, si trova la cosiddetta sala regia. Qui, hanno spiegato le dottoresse dell'Igiene pubblica, Bernardetta Di Caprio e Federica Boin, assieme all'infermiera Manuela Barison, «ci si occupa degli ordini dei vaccini, del coordinamento dei turni, degli...