Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAUna storia giovane, ma molto brillante. Un marchio automobilistico dell'Est Europa nato all'ombra della Renault. E, sotto la protezione della casa francese, diventato grande in pochi anni tanto che, in futuro, dovrà vivere di luce propria. Affiancato da Lada, il brand russo dell'Alleanza. Tutto iniziò nel 1968 quando la Romania di Ceausescu decise che era arrivato il momento di produrre un'auto estera su licenza. In molti si...