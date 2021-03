Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAUn miliardo per svoltare. Per rendersi conto di come sta andando la svolta ecologica, è un'occasione unica analizzare con attenzione il piano decennale annunciato dalla Ford.Un progetto che coinvolge a fondo l'elettrificazione e che riguarda tutte le attività dell'Ovale Blu nel nostro continente. Capite bene che non si tratta di una start up. O di un ambizioso marchio di nicchia di veicoli premium e, meglio ancora, luxury,...