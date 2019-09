CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La strada su cui sono sfilate centinaia di ragazzi è infuriata: «Hai visto in che condizioni mi hanno lasciata? Bottiglie di plastica, cicche, sacchetti di patatine Un immondezzaio! E questa sarebbe la manifestazione per il clima?! Aiutooo». «Non dirlo a me, per favore», le risponde il muro della bella casa imbrattata di scritte pro-clima. «Ero sopravvissuto pulito e indenne ai writer innamorati e mi sono trovato devastato da questi che pensano di essere gli amici della Terra. E io chi sono? Un marziano?». «Anch'io sono molto...