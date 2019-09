CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA Se n'era andato nel luglio di un anno fa da Venezia con il sorriso sulle labbra, nonostante, appena arrivato alla stazione, i ladri gli avessero rubato i soldi. La storia di Mike Veley, turista americano, non è uguale a quella dei tanti borseggiati a Venezia, perché per lui quei pochi giorni in laguna avevano un significato diverso. Era il suo possibile addio a questo mondo, a causa della malattia che l'ha colpito e che combatte con la chemioterapia di mantenimento. Ma la forza di volontà non gli manca, così come il...