LA STORIAVENEZIA Il Comune ha incontrato Sara, la donna che sul ponte de l'Anconeta ha salvato da annegamento il piccolo Jacob, il bimbo scozzese di sette anni. Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale, ieri pomeriggio ha ascoltato la storia della 49enne di Cannaregio. «Ho avuto il piacere di incontrarla e di ringraziarla a nome del Comune per quanto abbia fatto in quel frangente - ha spiegato Venturini - Ho ascoltato la sua situazione e, qualora ci fosse la possibilità di aiutarla, il Comune farà di tutto per sostenerla»....