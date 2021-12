LA STORIA

VENEZIA E' stato tra gli anni 60 e 80 il fornitore degli hotel della C.I.G.A, la Compagnia Italiana Grandi Alberghi fondata dal Conte Giuseppe Volpi nel 1906. Tra gli hotel di lusso della catena erano annoverati gli storici Hotel Danieli di Riva degli Schiavoni ed il Des Bains del Lido sulle cui tavole arrivavano puntualmente ogni giorno il pane ed i dolciumi artigianali sfornati da una panetteria veneziana molto rinomata. Parliamo del panificio Milani in Ruga Giuffa, all'anagrafico 4744/45 di Castello, chiuso ormai dallo scorso febbraio, ovvero da quando Andrea Boscolo, Giovanni Fragogna e Davide Boscolo, ex dipendenti del panificio che, nel 2000, avevano rilevato l'attività della famiglia Milani, hanno deciso di chiudere, restituendo l'immobile ai proprietari. Da allora lo storico panificio, aperto da Ariosto Milani a San Giobbe nel 1926 e poi nel 1938 trasferito in Ruga Giuffa, è rimasto chiuso. Per i panificatori Milani il periodo sicuramente migliore e ricco di soddisfazioni è stato quello compreso tra gli anni'60 e gli anni'90 quando oltre agli hotel C.I.G.A fornivano molti bar e ristoranti, anche di lusso. Era l'epoca in cui lavoravano in bottega Luciano Milani ed i fratelli Antonio e Giuseppe. Poi nel 1977 il panificio Milani è diventato praticamente la seconda casa di Fulvio e di sua sorella Manuela, questo fino al 2000 quando, in accordo con il padre, hanno deciso di lasciare l'attività ai dipendenti. Manuela già all'epoca si era trasferita nella rivendita a San Lio all'anagrafico 5767 di Castello che, contrariamente al panificio in Ruga Giuffa, non chiuderà i battenti: Visto che il panificio in Ruga Giuffa non esiste più ora mi rifornisco da una panetteria artigianale di Venezia, alle Guglie, specifica Manuela. In un momento sicuramente difficile per tutti, iniziato con il calo della popolazione residente, proseguito con l'acqua alta del 2019 e culminato con la pandemia, il panificio Milani ha chiuso l'attività ed ora sulle vetrine, dove un tempo erano in bella mostra i prodotti artigianali da forno creati nel laboratorio, campeggia un cartello che annuncia la vendita dell'immobile. I fratelli Milani hanno deciso infatti di non cercare un nuovo affittuario ma di vendere e dedicarsi ad interessi e attività diverse. (C.Mes.)

