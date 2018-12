CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA A un certo punto non ce l'ha più fatta, ha preso coraggio e disperazione tutte in una mano, ha suonato alla caserma dei carabinieri di San Zaccaria e con il suo racconto ha dato il via al verbale che venerdì sera ha fatto arrestare suo figlio di sedici anni. Che la picchiava e la insultava, tanto da farle temere per la propria vita.Parole, quelle pronunciate dalla mamma-coraggio, che hanno portato la procura dei Minori di Venezia, a disporre l'arresto del giovane, accusato di maltrattamenti in famiglia.L'INCUBOUn tormento...