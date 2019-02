CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUna città con due squadre di calcio in serie A non è una gran notizia. Una città con due squadre di calcio nella serie A di due stati diversi, invece, è un fatto eccezionale, probabilmente unico nella storia. Eppure a Trieste, dal 1945 al 1948, anche questo è successo. Nel giorno in cui si ricordano le stragi del dopoguerra, conosciute come foibe, è significativo rievocare una storia di quegli anni nella quale non è stato sparso sangue, una storia di sport, e non di violenza. La vicenda è rimasta a lungo sepolta nella memoria...