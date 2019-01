CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIATra i primi giorni di luglio e fine agosto partiva a notte fonda sui sentieri della Costa Garbón e dell'Erba Bianca per poter raggiungere le ripide vette già alle prime luci dell'alba. Raccoglieva con cura anche cinquemila stelle alpine, e le suddivideva in piccoli mazzetti che venivano poi venduti al maestro Ernesto Lorenzin di Giais di Aviano. Per Angela Biz e per poche altre amiche, la raccolta delle stelle alpine nell'alto trevigiano rappresentò una piccola fortuna in un periodo in cui c'era tanta fame. Erano gli anni Cinquanta...