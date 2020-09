LA STORIA

«Siamo nati nel 1988, un anno dopo la chiusura di tutti i cinema di Gaza. Il cinema l'abbiamo sempre visto in tv o in rete. Da bambini passavamo davanti a quel che restava di ciò che un tempo era una sala, c'erano ancora brandelli di locandine appesi. A sognare abbiamo cominciato allora». I gemelli Tarzan e Arab Nasser sono cresciuti nella enclave di Gaza, con la luce elettrica che va e viene, i jet israeliani che ogni tanto bombardano, il cibo insufficiente e un futuro che non c'è. Diventati registi i due hanno deciso che si poteva raccontare la difficile situazione della realtà della Striscia palestinese senza dover passare per il registro drammatico e il tono tragico, bensì con ironia. Già in Condom Lead, gioco di parole rispetto a Cast Lead, il nome dell'operazione che Israele aveva lanciato sulla Striscia nel 2008, ironizzavano sulle difficoltà a trovare preservativi durante l'attacco, e in Dégradé del 2015 i due si divertivano a glissare sulla guerra per raccontare storie di donne in un salone di bellezza: loro chiacchierano per decidere se è meglio tagliare o acconciare i capelli mentre fuori si spara.

«Ci interessa mostrare che cosa fanno e pensano le persone. Noi parliamo della vita dicono - anche se poi, parlando della vita inevitabilmente parliamo di politica». E Gaza mon amour resta su questo registro narrativo. C'è un uomo, un pescatore non più giovane, innamorato di una vedova che tira a campare facendo la sarta; c'è una sorella invadente che non apprezza la scelta e vorrebbe farlo sposare con donne più ricche e c'è una statua di Apollo che una notte s'impiglia nelle reti del pescatore. Vorrebbe tenerla per sé, il buon uomo, ma imprudentemente fa valutare un pezzo della statua, e che pezzo: il membro di Apollo. Finisce in galera e la statua va nelle mani dell'Autorità palestinese interessata più a quanto potrebbe ricavarne che al suo valore archeologico. Quando manca tutto, le statue si vendono.

Leggero nel tono e nel racconto, certo, persino impudente nel mostrare la fragilità dell'apparato politico e militare della Striscia di Gaza e del partito Hamas, ma non dimenticando di mostrare in background cosa vuol dire vivere accerchiati tra Egitto e Israele, con un mare che come dice il pescatore del film, è solo uno specchio d'acqua e dopo cinque chilometri è finito. Non è facile, ma nella Striscia c'è la vita che i Nasser raccontano senza piangersi addosso.

Giuseppe Ghigi

