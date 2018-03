CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Storia, si sa, non può essere scritta né dai vinti né dai vincitori. E tuttavia deve ascoltare entrambi e comprenderne le ragioni. La storia di tangentopoli non può dunque essere ricostruita dai magistrati, né dagli imputati, né tantomeno da chi ha sostenuto acriticamente gli uni o gli altri. Queste interpretazioni di parte sono tuttavia essenziali per comporre i tasselli di un mosaico complesso, che potrà forse esser ultimato quando gli interessi saranno dissolti e le emozioni placate. Un traguardo che, per il nostro Paese, si...