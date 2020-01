LA STORIA

Si partiva dalla Giudecca e, dopo un percorso di 274 chilometri, si arrivava in Liguria a La Spezia, zona Meloria, in tre giorni. Durata logica per un percorso navale in un canale che avrebbe potuto portare le navi corazzate, larghe fino a 23 metri della Marina italiana dall'Adriatico al Tirreno e viceversa, e che sarebbe costato come il ponte progettato sullo stretto di Messina dei nostri tempi (circa quattro miliardi di euro). Non tantissimo, un po' meno del canale di Suez completato vent'anni prima. Il progetto del canale Giudecca-Spezia ha appena compiuto 120 anni, ed è opera di due ingegneri veneziani G.A. Romano e G.V. Fiandra che stampano il loro lavoro in due volumi per i tipi dei Fratelli Visentini: Studio preliminare a programma di progetto di un canale intermarittimo Venezia-Spezia. Opera che sarà conosciuta anche dal generale Bava Beccaris e che è collegata ad un originale giallo letterario.

IL GIALLO LETTERARIO

In Italia si parlava da 50 anni - senza fare granché di navigazione fluviale e su canali: si scomoderanno in pochi per questo problema. Lo fa invece l'ingegnere padovano Leone Romanin-Jacur, docente universitario a Padova, deputato al parlamento che nel gennaio del 1901 come scrive in un suo lavoro conversando al Ministero della Guerra col mio egregio amico il Generale Zanelli, allora Sotto-Segretario di Stato, ebbi da lui notizia che, in altri tempi, si era pensato di congiungere, con una via dell'acqua, il mar Ligure col Po, valicando l'Apennino. Romanin Jacur, che dirigeva da poco gli studi di una Commissione tecnica per suggerire i mezzi adatti a migliorare le condizioni della navigazione interna nella valle del Po, viene a sapere anche del progetto vecchio di decenni Torino porto di mare Progetto di una linea di navigazione interna fra l'Adriatico ed il Mediterraneo, dell'ing. Gaetano Capaccio. Il parlamentare veneto, sua una nota filanda a Salzano, spenderà inascoltato parte della sua vita a cercare di attuare le due opere: senza risultato, effetto della lebbra tutta italiana che ha fatto ammalare e fallire troppi progetti di navigazione interna.

LA STORIA DI SUCCESSO

C'è chi invece trasforma quell'idea in una storia di successo e - l'anno dopo il via del lavoro del parlamentare padovano - stampa un romanzo I naviganti della Meloria presso l'editore Donath di Genova. L'autore si chiama Enrico Bertolini e racconta la storia di un faraonico canale sotterraneo, costruito utilizzando mano d'opera africana nel 1300 dal capitano della Repubblica genovese Luigi Gottardi - il nome è quello del marito della cugina, Elisa Salgari) per poter sorprendere Venezia, sbucando dalla laguna. Meloria è la località dove i genovesi sconfissero i pisani nel 1284.

Il vero nome di Enrico Bertolini lo sanno tutti gli appassionati di Emilio Salgari, che lo utilizzerà più volte come pseudonimo. Lo scrittore - madre veneziana Luigia Gradari e padre veronese, Luigi - era da poco andato a vivere a Torino ed era sempre in cerca di soldi, costretto dai contratti a scrivere anche tre romanzi all'anno mentre già dirigeva un periodico di viaggi. Il viaggiatore più virtuale della sua epoca per ispirarsi sbranava centinaia di libri delle biblioteche e senz'altro ha trovato il materiale tecnico dei due ingegneri, progetto che infiamma la sua fantasia.

L'AVVENTURA VENEZIANA

Salgari nel romanzo narra l'avventura di un capobarca chioggiotto, padron Vincenzo, che col suo bragozzo pesca, assieme a due marinai chioggiotti e un altro marinaio, un avido gigante slavo di nome Simone Storvik, una cassa. Dentro si trova una carta scritta in greco, che il dottor Bandi, medico di Sottomarina, tradurrà. Il gruppo scoprirà così il passaggio segreto nelle vicinanze della punta del Bacucco (Isola Verde) che li porterà - a bordo di una barca pieghevole - sotto la valle del Brenta, la pianura Padana fino al mare ligure, per uscire vicino a La Spezia. L'incrocio delle due storie quella degli ingegneri con il romanzo di Salgari anch'esso di fatto scomparso per decenni lo hanno realizzato, tempo fa, Felice Pozzo, studioso di letteratura, e l'ingegner Sergio Dal Santo, che hanno analizzato le sorprendenti similitudini tra il progetto che pareva scomparso e il libro del giornalista veronese che ora si può leggere integralmente nel web: I naviganti della Meloria -wikisource.org.

Per il canale, che Salgari anima di esseri luminescenti, pescecani, frane e mille altri pericoli i due tecnici veneziani compirono uno studio eccellente: costo ammortizzabile in 56 anni sarebbero serviti un miliardo e trecento milioni del 1889, circa quattro miliardi di euro. Del Santo ha spiegato come il progetto grandioso fosse al limite delle possibilità tecniche del tempo ma scientificamente valido, così come realistici erano il calcolo del costo di costruzione e di esercizio. Il canale avrebbe dovuto superare i fiumi Po, Adige e Brenta in sopraelevazione con ponti-canali (Salgari invece lo farà tutto sotterraneo) mentre per superare gli Appennini, secondo i due veneziani, serviva una galleria sotto il monte Boraccia (1247 metri) dalle parti della Cisa: nove chilometri e trecento metri di lunghezza ad un'altitudine di 324 metri. Lì le navi sarebbero dovute arrivare utilizzando 36 chiuse costruite per ogni versante della montagna. Per sollevare le navi fino a quella quota, si sarebbe dovuto utilizzare l'acqua del fiume Taro che scorre ad una altezza superiore alla galleria di valico: il Taro cioè come motore del canale.

LE INTUIZIONI

In fondo Salgari - come i due ingegneri la cui intuizione, nonostante il parlamentare padovano, scomparve in fretta - aveva capito che le infrastrutture significano forza politica ed economia. Del resto anche la galleria del Frejus (1871) nacque, con l'aiuto degli inglesi, in un progetto che intendeva superare il ruolo del porto di Marsiglia per far arrivare le merci da Londra a Brindisi, seguendo poi per Suez, Bombay, l'Oriente. E quella fu infatti anche l'epoca dei tunnel ferroviari: San Gottardo del 1882, il Sempione del 1906-1922. Bisognerà però attendere il pieno XX secolo per tunnel stradali alpini: Gran San Bernardo 1964; Monte Bianco, 1965; San Bernardino, 1967. Il visionario Salgari pubblicherà poi, nel 1907, anche un romanzo Le meraviglie del 2000 dove preconizzò un sistema come la televisione, l'automatizzazione dei processi produttivi, globalizzazione ed esplosione demografica: cose impensabili perfino per Jules Verne. Ma diventate tutte realtà per il mondo e l'Italia di oggi. Navigazione su canali esclusa.

Adriano Favaro

