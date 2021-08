Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIASemplice, pratica ed economica, ma anche anticonformista ed avventurosa. La Renault 4 ha significato tutto questo per molti e rimane ancora il simbolo di un'epoca e di un modo di intendere l'automobile. La sua storia cominciò nel 1961 dopo 5 anni di gestazione e 2 milioni di km in collaudi per controbattere il successo della Citroën 2CV, ma era più moderna nello stile perché aveva la carrozzeria priva di parafanghi separati. Fu...