LA STORIA

Rileggendo le frasi ermetiche di Aldo Manunzio, il famoso editore vissuto a Venezia a cavallo tra il 1400 e il 1500, e le altrettanto frasi velate del conterraneo Marin Sanudo si riesce a svelare che i due illustri veneziani avevano scoperto chi era stato ad ammazzare Pico della Mirandola il famoso pensatore e umanista avvelenato il 17 novembre del 1494. A sciogliere i pensieri criptici dei due veneziani è stato Franco Filippi, studioso, pure lui veneziano, che ha dedicato anni di ricerche ai documenti antichi per giungere alla convinzione che la morte di Giovanni Pico della Mirandola avvenne per mano di Cristoforo di Casalmaggiore, assistente del noto umanista. Manuzio e Sanudo non avrebbero parlato solo per timore: ricordiamo che sono gli anni dell'inquisizione e non ci voleva poi molto per finire sul rogo. E proprio alla luce di questa scoperta si capisce come tutto Manuzio possa essere riletto cercando di sciogliere la sua simbologia che nasconderebbe quindi inedite rivelazioni.

LA RILETTURA

La scoperta è di quelle che potrebbero imporre una rilettura della storia. E per giungere a queste conclusioni ci sono voluti quarant'anni di studi e ricerche. Un lungo lavoro fatto di ricostruzione delle complicate tessere di un mosaico che solo dopo decine di letture e analisi hanno fatto scoccare la scintilla nella mente dell'editore e studioso Franco Filippi, che ha permesso di collegare Manuzio, Sanudo e l'arcano che vigeva sulla morte di Giovanni Pico della Mirandola.

«Aldo Manuzio sapeva già tutto nel 1495, ma non poteva parlare, perché di quei tempi era facile trovarsi con un fuoco acceso sotto ai piedi» commenta lo studioso. Dopo oltre cinquecento anni Filippi è comunque ora in grado di affermare che le tesi non confermate sull'uccisione del più famoso della famiglia dei Pico ad opera di Cristoforo di Casalmaggiore sono vere. «Il Sanudo ne parla nel 97, riportando l'arresto a Firenze del segretario personale di Pico della Mirandola, il quale confessò, a tre anni dalla morte del filosofo, di esserne stato l'artefice», spiega Franco Filippi.

LA SCOPERTA

Già questa è di per sé una scoperta intrigante, ma l'editore veneziano non si è fermato qui, considerato il suo impegno che dura da oltre quarant'anni nel comprendere il linguaggio ermetico di Manuzio, è riuscito a fare un'associazione di idee trovando un segnale in una traduzione. In un passaggio si legge di una morte gelosa: «conosco la tua grande passione per i libri greci: so che per procurartene non badi a spese, imitando tuo zio Pico della Mirandola, uomo di splendido ingegno e di dottrina insuperabile che la morte gelosa ci ha rapito da poco, in compagnia di Ermolao Barbaro e di Angelo Poliziano». Una interpretazione non certo immediata, che Filippi per anni si è domandato cosa volesse dire.

I DIARI

Però, mettendo a confronto i Diari di Marin Sanudo, scopre che il 22 aprile 1497 il Governo fiorentino fece arrestare alcuni cittadini, tra cui l'assassino di Pico che: «Rivelò di averlo avvelenato».

«Quindi il Sanudo scoprì il nome di Cristoforo, evidenziando anche come alcune lettere fossero state manomesse di proposito - commenta Filippi - Quando si leggono le cose in velocità non si assimilano, soprattutto se si parla di ermetismo». L'editore, appassionato di simbologia, racconta di come quel tipo di linguaggio gli sia rimasto in testa: «Sono anni che mi chiedo cosa volesse dire questa morte gelosa, non trovavo una prova, perché in quell'epoca, tra papi, chiesa, eresie, era davvero facile finire al rogo, quindi Manuzio si è lasciato andare all'ermetismo, dicendo, senza esser esplicito. Poi sono riuscito a capire, grazie allo studio di alcuni dipinti, che Barbaro e Poliziano erano molto amici di Pico, erano venuti più volte a Venezia e sono stati immortalati in alcune opere».

IL MOSAICO

Il mosaico si stava completando e la capacità di osservazione permette a Filippi una rilettura in altra chiave degli scritti di Aldo Manuzio, riuscendo a decifrare la frase: «Era gelosa perché non la poteva dire, pur sapendo chi aveva ucciso il filosofo», spiega. Da qui, la necessità di ripensare completamente al modo di scrivere dell'uomo che inventò la tipografia: «Ora, riflettendo sulle sue lettere, si capisce perché Aldo Manuzio utilizzava i simbolismi, il linguaggio ermetico. Bisogna considerare che si trovava a dover conciliare molti interessi, con disponibilità, ma oggi le sue parole assumono connotazioni diverse, serve leggere e rileggere più volte un suo scritto per capirne il vero intento».

Un'ultima considerazione, l'editore e studioso veneziano la offre ancora proprio su uno dei protagonisti dei suoi studi: «Da oggi in poi si apre un nuovo modo di interpretarlo, si capisce che la sua profondità di scrittura richiede una attenzione maggiore rispetto a quella utilizzata finora, Aldo Manuzio va oltre i luoghi comuni dati per scontati, obbliga ad una lettura più attenta, profonda, analitica altrimenti si rischia di negare l'ermetismo. Non si può solo sposare una tesi, si deve andare fino in fondo e cercare di comprendere il vero. Questo a dimostrazione che spesso, l'apparenza inganna».

Tomaso Borzomì

