LA STORIA

Questa è la storia di un bambino morto annegato nel Brenta. È la storia di un bellissimo epitaffio finito nell'oblio e ora ritrovato in una cappella privata del cimitero veneziano di San Michele. È la storia di Gabriele D'Annunzio a Venezia durante la Grande Guerra, costretto a letto, fermo immobile, temporaneamente cieco per via di un grave incidente aereo. Nel gennaio del 1916 D'Annunzio, tenente dei Lancieri e volontario aviatore, picchiò con il suo aereo sulle sabbie di Grado riportando una grave lesione all'occhio destro. La convalescenza la passò nel suo rifugio veneziano, la Casetta Rossa a San Maurizio, dove nel buio e nel silenzio compose il Notturno senza poter vedere, usando diecimila strisce di carta su ciascuna delle quali vergava una sola riga di testo, e sulle quali scriveva utilizzando un pennino scorrevole.

L'INCIDENTE

All'epoca lo vistarono i più illustri specialisti che lo sottoposero a ogni sorta di cure. Tra questi Giuseppe Albertotti luminare della clinica oculista universitaria di Padova, che in seguito pubblicò anche una descrizione del caso medico occorso all'illustre paziente. D'Annunzio come si sa perse irrimediabilmente l'occhio destro, tuttavia non perse il suo coraggio e insofferente al riposo prescritto dai medici scalpitava per tornare in azione. Il Comando supremo lo aveva di fatto esonerato dal servizio e i medici che lo seguivano si opponevano a un suo ritorno in aviazione, ma lui insistette per essere riammesso in servizio. Così, verso la fine di agosto del 1916 al colonnello medico Rodolfo Bressanin, direttore dipartimentale di Sanità, che dirigeva l'Ospedale militare di Sant'Anna e il reparto di oculistica, veneziano di nascita e di spirito, giunse l'ordine di esaminare il tenente Gabriele D'Annunzio, e di riferire se le sue condizioni visive lo rendessero idoneo a ritornare in servizio. Il futuro di colui che ideerà la Beffa di Buccari nel febbraio del 1918, e il volo su Vienna nell'agosto seguente, fu deciso nell'agosto del 1916 da questo colonnello medico veneziano. Egli sapeva che il desiderio sottaciuto del Comando militare era che il suo esame avesse esito negativo.

Il colonnello veneziano conosceva e ammirava D'Annunzio, lo aveva già incontrato l'anno prima nella sala mortuaria dell'ospedale, davanti alla salma del Comandante Giuseppe Miraglia che il poeta aveva a lungo salutato in silenzio. Quando lo rivide nel suo studio quell'agosto del 1916 fu dunque molto emozionato e contento, e tra i due uomini si instaurò subito una grande cordialità. La musica era una passione che condividevano, e grazie alla quale nacque tra loro una sincera amicizia e una profonda confidenza.

LA DISGRAZIA

Proprio in quel periodo Bressanin aveva fatto costruire nel cimitero di San Michele una cappella per custodire i resti mortali del suo amato figlio Mario, morto annegato quindici anni prima a Mira, cadendo nel Brenta. D'Annunzio fu molto colpito da questa vicenda tragica e dal profondo dolore dell'amico. E quando Bressanin gli chiese di scrivere un motto, o anche una semplice parola da poter incidere sulla tomba del figlio, il poeta rispose che gli avrebbe donato «una bella epigrafe», e volle recarsi con lui al cimitero per vedere il posto dove la lapide avrebbe dovuto essere collocata. Il 9 settembre 1916 Bressanin firmò il referto che permise a Gabriele D'Annunzio di ritornare in servizio attivo. Con riconoscenza il poeta gli donò una sua fotografia firmandosi «Gabriele D'Annunzio il monocolo 1916». Nei giorni seguenti il poeta e il colonnello si incontrarono ancora nello stesso ospedale, poiché vi era ricoverato il genero di D'Annunzio, l'aviatore Silvio Montanarella che aveva sposato la figlia Renata. I due uomini si ritrovarono spesso anche nelle sale da concerto, a Palazzo Contarini nel giardino bacio', come lo chiamava D'Annunzio, tra la Madonna dell'Orto e la Sacca della Misericordia altro luogo dove si svolgevano molti concerti. Poi pian piano si persero di vista, ma il Vate non dimenticò la sua promessa.

LA LETTERA

Il 2 aprile 1917 inviò a Bressanin una lettera nella quale aveva scritto il bellissimo e commovente testo per l'epigrafe del giovane Mario: «Mario Bressanin, adulta speranza in grazie infantile, dalla casa rischiarata d'amore si partì silenzioso come quei fanciulli divini che sparivano nelle acque correnti lasciando un'imagine lieve e un rimpianto infinito». E questo intenso epitaffio fu poi inciso sulla lapide del figlio del colonnello nella cappella di famiglia, presso il cimitero di San Michele dove si trova ancora oggi.

Nel 1943 il poeta e drammaturgo veneziano Domenico Varagnolo intervistò nella sua casa veneziana, nella contrada di San Felice, l'allora ottantaquattrenne generale medico di marina a riposo Rodolfo Bressanin. L'anziano militare gli raccontò la sua amicizia con Gabriele D'Annunzio facendogli vedere le lettere che si erano scambiati e la fotografia che il poeta gli aveva donato riconoscente. Gli rivelò particolari inediti sul periodo che il Vate aveva trascorso a Venezia negli anni della Grande Guerra, la storia dell'esame medico cui lo aveva sottoposto e quella dell'epitaffio scritto in memoria del figlio Mario. Rodolfo Bressanin tenne a precisare a Varagnolo che questo fatto non aveva assolutamente inciso sulla sua diagnosi. Ed è evidente la sua assoluta onestà perché solamente in pochi conobbero i dettagli della sua amicizia con D'Annunzio. Non se ne vantò mai pubblicamente a testimoniare la riservatezza e l'onore di un uomo e di un militare d'altri tempi. Così davvero in pochi conobbero la storia dell'epitaffio scritto dal Vate in ricordo del figlio Mario. Tanto che fu raccontata solamente in quello stesso anno da Varagnolo nel bollettino dell'Ateneo Veneto, per poi scomparire nell'oblio. Oggi, nel cimitero di San Michele, guardando attraverso i vetri della piccola cappella di famiglia appare subito davanti ai nostri occhi l'epitaffio firmato dal Vate. E, nel silenzio, si può immaginare di sentire la sua voce decantare la struggente poesia funebre, ricordo di un figlio tanto amato.

Lara Pavanetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA