LA STORIAQuando si pensa alle miniere, subito la mente corre Oltralpe verso i depositi di carbone del Belgio, dove per decenni migliaia di veneti cercarono fortuna in un'epoca, quella del Dopoguerra, in cui c'era il desiderio di rinascita dopo tanta distruzione causata dal Secondo conflitto mondiale. Un eldorado che per molti fu anche una trappola, nel vero senso della parola se si pensa alla tragedia di Marcinelle dove morirono quasi trecento minatori, dei quali circa la metà italiani tra cui cinque veneti. Significativo il contributo...