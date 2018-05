CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPONTEDERA Il Museo dei ricordi, delle emozioni. Ma anche della tecnologia, delle evoluzioni. Un luogo dove le intelligenze si sommano e dimostrano come le soluzioni spesso sono frutto della capacità di immaginare il futuro. E di nuovi spazi del Museo Piaggio di Pontedera c'è già lo spazio per Gita, il robot che ti segue per strada sgravandoti dai pesi che ti porti dietro. Roberto Colaninno, il patron della galassia Piaggio, ha accostato la prima Vespa, quella del 1946 a Gita: «Intelligenze in movimento che hanno avuto e hanno la...