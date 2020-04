LA STORIA

Oltre venti anni di passione per gli aerei e per la ricerca storica, per il mondo dell'aviazione che univa il coraggio degli uomini nella drammaticità della guerra, e la volontà di ricostruire il passato e le storie che stanno dietro a chi si sedeva ai comandi di quei mezzi. Questo è l'associazione Aerei perduti Polesine, che ricerca parti di aerei sepolti sotto terra per ricostruire la vita di quei piloti della Seconda guerra mondiale.

«L'associazione è nata nel 2017 per dare una personalità giuridica a un gruppo di ricerca attivo da oltre 20 anni - spiega il presidente Luca Milan - tutto iniziò grazie ai due ricercatori e appassionati di aeronautica Enzo Lanconelli e Andrea Raccagni, che alla fine degli anni 90 iniziarono a censire gli aerei precipitati in Romagna. Nessuno prima di allora si era posto il problema di quanti aerei effettivamente potevano essere caduti in quella zona nella Seconda guerra mondiale e quali storie si nascondessero dietro ognuno di essi. Quando iniziarono non esistevano le possibilità attuali per una facile consultazione degli archivi sia del Commonwealth che dell'Aviazione americana (Usaaf): dovevano andare di persona o ingaggiare studiosi locali. È così che cominciarono a reperire materiale dal Sud Africa alla Nuova Zelanda, dal Canada all'Australia. Un lavoro dispendioso, lento e faticoso, ma passo dopo passo, hanno potuto scoprire la storia di oltre 300 aerei precipitati nella sola Romagna. Da qui il primo libro Aerei perduti. Romagna 1942-1945. Dopo questa avventura durata oltre dieci anni, il gruppo si è allargato. È così che Elena Zauli delle Pietre ha iniziato a studiare gli aerei precipitati tra il Po e l'Adige. Dopo due anni di viaggi solitari alla ricerca dei riscontri d'archivio, un gruppo di persone si è unito a lei ed è nata l'idea dell'associazione Aerei perduti Polesine».

Le ricerche, cui hanno dato un contributo gli studiosi Enrico Cappello e Luca Milan, insieme alla collaborazione di Mario Franzoso, Ivo Caprili, Ivo Ferrari e Sandro Boaretto, hanno permesso che nascesse un nuovo libro sul filone del precedente, Aerei perduti Polesine. 1943-1945, che raccoglie la storia di oltre 80 aerei che precipitarono nella provincia. Durante la stesura dei due libri, Lanconelli e Zauli delle Pietre, insieme a Luigi Bovio, si sono cimentati anche nella scrittura del libro ambientato in Piemonte Cadere da nemici, cadere da alleati.

In quali zone opera l'associazione?

«È extraterritoriale. Oltre alle pubblicazioni, gli storici lavorano per la strutturazione di un database il più possibile completo degli aerei precipitati nel Ferrarese, nelle Marche e in Emilia. Sta poi eseguendo lo studio dettagliato di tutti i Pippo, così erano chiamati gli aerei da caccia notturni, precipitati nel Nord. Parte dei risultati delle ricerche vengono messi a disposizione di tutti sul sito www.aereiperduti.net. Inoltre collaboriamo con subacquei professionisti per identificare gli aerei precipitati nel Basso Adriatico e nel mar Ionio. Abbiamo contribuito alle ricerche di Fabio Chinellato e Alessandro Cianchetta, che stanno effettuando lo studio sistematico di tutti gli aerei precipitati nel Padovano. È stato aperto un dialogo fruttuosoo con il Defense Pow-Mia Accounty Agency, l'Agenzia governativa del ministero della Difesa Usa, preposta alla ricerca dei dispersi di guerra americani in Italia».

Quali sono stati i risultati raggiunti?

«Parecchi, anche se non tutti visibili in un'unica sede. Molto del materiale di scavo recuperato è stato lasciato ai musei locali, in modo che la storia di un velivolo fosse connessa con il territorio che ne vide la fine. All'aeroporto I prati vecchi di Aguscello a Ferrara è allestita una mostra permanente di alcuni motori e di componentistiche degli aerei ritrovati. Ogni oggetto esposto ha una storia raccontata nei pannelli che li affiancano».

Quali aerei e reperti avete rinvenuto?

«Se si dovessero considerare anche pochi frammenti che testimoniano un crash, probabilmente il numero supererebbe le 400 unità. La politica di Aerei perduti, però, non è depredare i siti, ma cercare l'indizio per identificare un aereo. Abbiamo fatto una trentina di scavi importanti».

Quali sono le storie più significative ricostruite?

«Ognuna è significativa, poiché si parla di persone. Nelle ricerche fatte negli anni abbiamo avuto la possibilità di scoprire storie incredibili, altre terribili. Forse le più toccanti sono quelle che nessuno conoscerà mai. A volte accade che di un pilota e del suo aereo non esistano che un nome e un breve rapporto che altro non è se non il resoconto di una missione. Nessuno che si ricordi più di quella giovane vita spezzata; che si sia curato di raccontare chi era. Ragazzi inghiottiti dalla storia e che non solo non hanno avuto una vita da vivere, ma nemmeno un ricordo da lasciare. La lunga ricerca capillare di ogni singola storia ha permesso di trovare documenti inediti o editi in altri Stati che raccontano aviatori che sopravvissero allo schianto. Si tratta di pagine dove giorno per giorno vengono descritti i luoghi, le emozioni, le persone che cercarono di salvare questi naufraghi del cielo. La toccante umanità che emerge in questi documenti pervenutici da ogni parte del mondo, permette di conoscere meglio il nostro stesso territorio e di rivivere quei giorni che tanto lontani altrimenti appaiono».

Trovate collaborazione di privati e istituzioni?

«Oltre a quella tutt'ora attiva con l'Agenzia americana, abbiamo un ampio dialogo con la Soprintendenza del Veneto che costantemente viene aggiornata sulle attività. La sinergia con il territorio è forte, grazie soprattutto alla sensibilità e all'attenzione che molti Comuni, molti privati e numerose associazioni locali, hanno dimostrato per le nostre ricerche, dall'Università ai Comuni che ci ospitano per parlare con la popolazione e tenere conferenze sulla guerra aerea in Italia. Il riscontro è sempre molto ampio e interessato».

Quali progetti avete per il futuro?

«L'associazione ha una caratteristica: è composta da studiosi, ognuno con le proprie idee e ognuno può scegliere il proprio percorso di indagine. Oltre al più grande database dei Nighter intruders precipitati nel Nord Italia a opera di Lanconelli, Chinellato e Cianchetta stiamo lavorando ad Aerei perduti Padova. Zauli delle Pietre ha iniziato un nuovo libro che riguarda le forze terrestri e aeree polacche che operarono in Italia durante la Seconda guerra mondiale. È allo studio la pubblicazione online, sul nostro sito di Aerei perduti, della storia di tutti gli aerei precipitati nel comune di Ferrara. Contemporaneamente stiamo lavorando su\l database di tutti i piloti canadesi precipitati in Italia dal 1942 al 1945. Sono lavori che richiedono anni di studio e ricerca che garantiscono anche qualità del lavoro, ma che chiedono la pazienza. Sono previsti alcuni recuperi in Veneto, dei quali parleremo quando saranno in corso. Naturalmente in questo periodo le ricerche sul campo sono sospese, ma continuiamo le ricerche archivistiche via web».

Luca Gigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

