LA STORIAOltre 8mila vestiti per Barbie, tutti diversi uno dall'altro. Grazia Collura ha perso il conto, degli abitini che ha creato per la mitica bambola che ha fatto sognare generazioni di bambine di tutto il mondo e molto spesso anche le mamme. Il suo è un hobby che viene da lontano. Ha cominciato quarant'anni fa a Genova, quasi per gioco, utilizzando il tessuto delle bomboniere della figlia che aveva fatto la Prima Comunione. Non si è...