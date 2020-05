LA STORIA

Nelle prime stanze due pareti sono stracolme di oggetti coperti da vetri opachi. A fatica si intravvedono sagome e forme di vasi e sculture; e si riesce a leggere solo parte di qualche dicitura. Uno choc per il visitatore, ma anche un'iniziazione così originale tale è guardare oltre le ombre - e attraente che gli esperti l'avevano descritta come una delle nuove esposizioni più belle d'Europa. Anche perché aveva a capo degli allestitori Marc Augé, il sociologo dei Non luoghi. Però il nome è pieno di fascino, Il museo degli sguardi non ha impedito che si trasformasse in una specie di beffa degli sguardi. Ma anche nella frastornante crisi in cui la cultura è ristretta bisognerebbe interrompere questo amaro oblio: perché il padre di tutto (o quasi) è un veneto, Delfino Dinz Rialto. Diplomatico, insegnante, mercante, collezionista e romantico esploratore di mondi primitivi Delfino Dinz Rialto è nato a Padova nel 1920, esattamente cento anni fa.

Per ricordare una delle figure più originali del Veneto non può bastare un articolo: serve una promessa, un impegno per i giorni del dopo virus. Padova con qualche organizzazione culturale deve un omaggio a questo pioniere che ha regalato la sua collezione ad un'Italia notoriamente distratta e indifferente all'etnologia.

LA BIOGRAFIA

La storia di Delfino Dinz Rialto pare una vicenda dell'Ottocento: dopo studi afro-orientali e diplomatico-consolari, si laurea a Napoli e a Firenze. Nel 1948 va prima in Sud Africa e poi nell'allora Rhodesia (ora Zimbabwe) stabilendosi nella capitale da dove parte per viaggi nel continente alla ricerca degli oggetti di quella che allora si chiamava banalmente arte primitiva.

Questa passione culturale verso oggetti affascinanti quanto misteriosi - la stessa che ha ispirato artisti come Brancusi, Picasso, Moore, Giacometti, Breton nel nostro paese veniva guardata allora come bizzarria. Faccenda sopportata se qualche artista l'ostentava, malvista se la esercitava un uomo modesto e schivo come Dinz Rialto.

Mosso solo dal desiderio di conoscere il padovano si sposta in Melanesia, Polinesia e Nuova Guinea. Nel 1964 è nel Nord-Est brasiliano dove ha anche la cattedra di Storia delle culture precolombiane; viaggia lungo il Rio delle Amazzoni, visita le Ande, studia le civiltà precolombiane. Si sposta nell'America centrale: Messico, Costa Rica, Panama, Colombia ed Ecuador per capire quelle millenarie culture. Sa già che quegli oggetti che porterà nel suo paese dovranno diventare un'esposizione permanente; l'esempio più importante al mondo allora era quello dei Rockfeller che nel 1957 avevano inaugurato a New York il Museum of Primitive Art.

IN ITALIA

A Rimini, forse per caso, Dinz Rialto, incontra qualche amministratore alla fine degli anni 60 ci ricordano i gentilissimi funzionari comunali al museo che abbiamo visitato (bisognava prenotare) prima della chiusura totale del paese. È il 9 settembre 1972 quando il Museo delle Arti primitive-raccolta Dinz Rialto viene inaugurato a Palazzo del Podestà nella città balneare; uno dei primi in Europa dedicati al primitivismo con sezioni anche sulla magìa. L'anno dopo, Henry Moore lo scultore inglese che scrisse di aver capito cosa fosse il vuoto solo dopo aver visto sculture precolombiane provenienti dal Messico -, passò da Rimini e lo visitò. Quando Dinz Rialto morirà in Brasile, nel 1979, la città di Rimini acquisirà dagli eredi anche la parte etnografica della collezione.

TANTI CAPOLAVORI

Sono tutti capolavori, centinaia di opere che se finissero nel mercato di New York, Londra o Parigi passerebbero di mano anche per decine di migliaia di dollari l'una. E a Rimini si possono vedere anche dei filmati dai paesi visitati da Dinz Rialto che hanno mandato in visibilio gli studiosi: pellicole con un originalissimo sguardo sull'altro.

Qui si vedono solo qualche centinaio di oggetti, ma nei magazzini ne sono conservati circa diecimila; ogni tanto i pezzi vengono sostituiti ci dicono i nostri accompagnatori nel giro delle sale di villa Alvarado. Siamo nel colle di Covignano, a pochi chilometri dal centro di Rimini - luogo da vip prima della Seconda Guerra mondiale - dove è stato collocato, aperto, ma anche chiuso in fretta il Museo degli Sguardi che, come scrisse Marc Augé, vorrebbe avvicinare il proprio pubblico alla dimensione riflessiva della nostra relazione con l'arte degli altri, rivelandola nei diversi aspetti che essa ha assunto a seconda del nostro sguardo: scandaloso, nel primo sguardo cristiano che è arrivato a scorgere in essa una prova esotica dell'esistenza del diavolo; sorprendente, nello sguardo curioso dei primi viaggiatori e degli scienziati che iniziavano a catalogare le meraviglie della natura; istruttivo, nello sguardo degli archeologi e dei primi etnografi che vi scoprivano segni di vita e di cultura; sconvolgente, per i primi rappresentanti dell'arte moderna surrealisti o pittori cubisti che in quest'arte altra hanno visto svelata un'altra visione del mondo, uno sguardo differente che essi sentivano vicino al loro; sublime, a volte, agli occhi di coloro che, senza nessuna particolare conoscenza etnologica, hanno la rivelazione dello splendore formale di alcuni oggetti.

L'ABBANDONO

Assieme alla raccolta Dinz Rialto sono collocate le collezioni dell'imprenditore edile biellese Ugo Canepa (1915-2004) e della cinquantina di sacerdoti emiliano-romagnoli della missione francescana di Aitape (Nuova Guinea) che dal 1952 raccolsero materiali delle culture dell'isola. Negli ultimi anni la storia del museo è stata storia di decadenza: allestimenti di portata europea nel 2005, crisi e apertura di tre giorni a settimana. Poi l'agonia: fino a ieri visitabile solo su appuntamento; e nemmeno è luogo facile da trovare, quasi zero le indicazioni. Ma adesso c'è un'occasione di riscatto, di quelle che nemmeno Dinz Rialto si sarebbe aspettato: fare da apripista ad un nuovo modo di vedere l'arte.

IL RILANCIO

Quando in Italia riaprirà la cultura museale Padova e il Veneto dovrebbero avviare piccoli, contenuti, pellegrinaggi per celebrare il centenario di un signore che ha avuto tanto interesse per gli sguardi degli altri popoli del mondo da volerne fare un proprio museo regalando tutto. Ma dopo aver riaperto quelle stanze sarebbe da aspettarsi che qualcuno - come l'Università di Padova che possiede quasi invisibili collezioni di etnologia e antropologia proponesse un ringraziamento a chi ha saputo conservare oggetti e simboli di mondi differenti e ormai scomparsi. Idee? Fra due anni per esempio saranno i trecento anni dall'incontro di una nave europea con l'isola di Pasqua, e si celebreranno i cinque secoli dal ritorno dopo il primo giro del mondo di Antonio Pigafetta. Prestiti ci hanno risposto a Rimini ne facciamo in continuazione. Alcuni grandi musei hanno scoperto il nostro capitale e così i pezzi viaggiano. L'Università o altri, a Padova, potrebbero avere tutto il tempo per preparare una mostra degli sguardi con i capolavori d'arte di un padovano chiamato Delfino.

Adriano Favaro

