LA STORIANella misteriosa vita di Leonardo da Vinci c'è un ulteriore mistero. È mai stato a Venezia? Sì, a sentire lui. No, ad ascoltare i veneziani dell'epoca. Visto che è proprio lui a dirlo, non c'è motivo di non credergli, ma è quanto mai strano che sia Marin Sanudo, sia Girolamo Priuli, ovvero i cronisti che tutto annotavano, tacciano la presenza di un personaggio tanto importante nel marzo del 1500. Quello di mano di Leonardo è semplicemente un appunto contabile oggi conservato a Londra dove annota di aver prestato «a Vinegia»...