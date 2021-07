Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAMESTRE «Non doveva finire così, c'erano tutte le condizioni per evitare un decreto d'urgenza che, nei fatti, chiude il porto crociere e non si sa quando si potrà riaprire e con quali compagnie». Cercando negli archivi, il primo che propose di portare le navi da crociera a Porto Marghera fu Alessio Vianello nel 2008: ex assessore comunale alle Attività produttive, ex presidente del Consorzio della logistica e avvocato d'impresa...