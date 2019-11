CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIALOS ANGELES L'elettrificazione è innovazione, ma per alcuni marchi come Ford è anche tradizione. Sono infatti oltre 800mila le Ford a batteria prodotte dal 2004. La casa dell'Ovale Blu aveva appena scambiato un centinaio di brevetti riguardanti l'iniezione diretta, la combustione magra e i sistemi di post trattamento dei gas di scarico con la Toyota avendo in cambio il permesso di utilizzare i componenti meccanici del sistema ibrido della Prius. Il primo frutto di quel baratto fu la Escape ibrida, poi venne la Mondeo (Fusion in...