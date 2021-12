LA STORIA

La transizione dall'amministrazione veneziana a quella asburgica nello stato da Mar si rivela molto meno tranquilla di quanto comunemente si pensi. I documenti sulla prima dominazione austriaca conservati nell'Archivio di stato di Zara (oggi Zadar, in Croazia) gettano una luce sinistra su un periodo di cui si sa piuttosto poco.

Nella località stiriana di Leoben, il 18 aprile 1797, austriaci e francesi si erano accordati sulla spartizione dello stato veneziano, a Serenissima ancora in vita. In maggio Napoleone e i francesi occupano lo stato da Terra e la Dominante, mentre gli asburgici cominciano a occupare Istria e Dalmazia (il resto dello stato da Mar, le isole ionie, vanno pure quelle ai francesi). Che non tutto fosse andato liscio si sapeva: a Isola d'Istria (Izola, in Slovenia) il 5 giugno si diffonde la falsa notizia che stiano per entrare le truppe imperiali (invece sono ancor per la strada). Una parte della popolazione insorge e i rivoltosi irrompono nella residenza del podestà veneziano, Nicolò Pizzamano, ne malmenano la famiglia, compresa una figlia «puerpera da pochi giorni» e saccheggiano l'abitazione. Pizzamano al momento dei fatti ha 59 anni tenta di fuggire, ma viene ucciso con una fucilata a bruciapelo mentre implora di aver salva la vita, quindi i rivoltosi infieriscono sul cadavere. Dopodiché assaltano e saccheggiano anche le case di altri notabili del posto.

IL BRIGANTINO

Questo episodio è conosciuto, anche perché ha coinvolto un patrizio veneziano (di un ramo diverso della famiglia, quindi non parente, di Domenico Pizzamano, il comandante del forte di Sant'Andrea che il 20 aprile aveva affondato il brigantino francese Liberateur d'Italie che stava tentando di forzare l'ingresso alla bocca di Lido).

Nell'isola di Cherso (Cres) gli abitanti del capoluogo non vogliono saperne di passare sotto l'amministrazione asburgica e si oppongono all'attracco di una nave militare austriaca, al comando di Giorgio Luksich (o Luchich). Il rettore veneziano, Ottaviano Bembo, cerca di calmare gli animi, ma non ci riesce. Anzi, la popolazione se la prende con l'aristocrazia locale, rea, secondo la voce popolare, di voler cedere l'isola agli Asburgo e fa irruzione nella casa del nobile Antonio de Petris, ferendolo gravemente. Molto meno noto è che a Sebenico (Sibenik) la folla insorta ha ucciso il console francese e la moglie, a Spalato (Split) stessa sorte tocca a un ufficiale veneziano, e si verificano incidenti seri in parecchie località, per esempio a Traù (Trogir), dove vengono saccheggiate alcune case.

DOMANDE

Ce lo raccontano alcune relazioni conservate a Zara. Il fondo archivistico raccoglie centinaia e centinaia di domande di ex funzionari e militari della Serenissima che chiedevano di essere reintegrati nella nuova amministrazione austriaca. Molti fascicoli sono vuoti, mostrano soltanto intestazione ed esito, altri invece hanno ancora all'interno le lettere e la documentazione allegata, per esempio dichiarazioni di parroci che garantivano sul buon comportamento del richiedente. Ci sono anche alcune domande da parte di patrizi; per esempio quello che aveva deciso di vivere a Veglia (Krk) si era comprato una casa e ne era stato cacciato dai nuovi arrivati austriaci, «senza motivo», dice lui, e chiede di rientrarne in possesso e tornarci ad abitare. Il patrizio Zuan Antonio Pasqualigo, ex comandante della fortezza di Budua (oggi Budva, nelle Bocche di Cattaro, in Montenegro), scrive al governatore imperiale, il conte Raimondo di Thurn, l'8 ottobre 1797. Afferma che le truppe schiavone rimpatriate da Venezia «avevano trascinati seco i semi dell'anarchia ed i principi di licenza universale». Organizzano un vero e proprio assedio per prendere possesso delle armi e della fortezza difesa da un presidio di soli ventiquattro soldati (truppe ex veneziane contro altre truppe ex veneziane). Gli assedianti passano la notte «a devastare le vigne e i campi, ed a spogliare la case di campagna» di due famiglie benestanti. Per risolvere la situazione interviene il vescovo ortodosso che, scrive Pasqualigo, «era divenuto padrone della città». Non permette a nessuno degli assedianti di entrare nella fortezza prima dell'uscita di autorità e presidio veneziani, che ripiegano sulla vicina Cattaro (Kotor).

L'episodio più grave, come detto, è quello di Sebenico. Tre giudici, Casimiro Draganich Veranzio, Niccolò Mistura, e Antonio Mattiazzi, scrivono a Thurn una lettera datata 18 luglio 1797, ma evidentemente finita soltanto il giorno successivo, spiegandogli quasi in tempo reale cosa fosse accaduto. Tre giorni prima, il 15, in occasione di una festa, si era verificata «la tempesta di un ammasso tumultuario di morlacchi del borgo di terraferma» (i morlacchi erano le popolazioni dell'interno di etnia slava e fede ortodossa, già suddite ottomane). Comunque il comandante del presidio riesce a calmare gli animi «dopo però il cruento sacrifizio di tre vittime innocenti». La situazione rimane incandescente e il 18 centinaia di persone assaltano la casa del console di Francia, Niccolò Bortoletti Zulatti, sfondano le porte, trucidando il diplomatico e la moglie. Scrivono i tre magistrati «lasciarono i cadaveri scoperti, ed affatto ignudi, rompendo la mobiglia, e devastando interamente la casa coll'asporto di tutto che in essa attrovavasi». Non contenti il giorno successivo si accaniscono pure contro l'edificio demolendolo; inoltre saccheggiano altre case ed estorcono somme di denaro ai cittadini più ricchi. I tre chiedono di inviare subito truppe a di accogliere la città e i dintorni sotto la sovranità imperiale «come era ne' tempi passati prima della loro soggezione alla già abolita veneta aristocrazia», con un significativo richiamo al lontano passato, quasi a rendere incidentale la dominazione veneziana.

D'ANNUNZIO

Da Cittavecchia (Stari Grad) sull'isola di Lesina (Hvar), il 7 agosto scrive il nobile Giovanni Ivanissevich precisando che in questo luogo «vi è forse il focolare degli incendi minacciati. È altresì certissimo che quest'isola fa la maestra del mal esempio a tutta la provincia». Proprio per cercare di evitare violenze e difficoltà, il 1° luglio 1797 era stato inscenato a Zara un funerale del gonfalone marciano, portato nella chiesta di San Simeone tra due file di soldati in armi e sepolto sotto l'altare maggiore con un solenne te deum. La cerimonia precede quella del 23 agosto a Perasto (Perast, in Montenegro), divenuta celebre grazie a Gabriele D'Annunzio e al «nu co ti, ti con nu», ripreso nel «giuramento di Perasto» e divenuto motto della squadriglia aerea Serenissima. Comunque pochi giorni dopo, il 5 luglio, il generale asburgico (di etnia croata) Mathias Rukavina, entra a Zara con seimila uomini e come primo atto va a rendere omaggio al vessillo di San Marco sepolto sotto l'altar maggiore, quasi a significare che ora sulla Dalmazia sventolano le bandiere con l'aquila bicipite, ma quelle con il leone alato stanno ormai lassù, in cielo.

Alessandro Marzo Magno

