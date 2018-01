CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIALa rivoluzione in Francia è passata - prima che dalla ghigliottina - dalle cucine e dalle tavole dove cuochi e trinciatori si esibivano per i re Luigi. Si parte da quella di Luigi XIV, il Re Sole per passare nei deschi del voracissimo nipote-erede Luigi XV. Uno sfarzo che fa impallidire ancora adesso e che di sicuro assolve le nostre piccole esagerazioni dei pranzi di Natale e Cenoni di Capodanno. Un'altra specie di rivoluzione l'hanno fatta poi i libri come La cuisine royale et bourgeois (1691) o la Nouvelle cuisine (1742) che hanno...