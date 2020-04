LA STORIA

L'impresa più grande, mai più riuscita nella storia del ciclismo, la compì in solitaria e non c'era la folla ai bordi delle strade a gridare Forza Bartali!. Non c'era nessuno da staccare in salita o da piegare nella volata, solo lui che, giorno dopo giorno, pedalava da Firenze a Assisi, terra senza pianura, scalate scontrose, curve brutte che se sbagliavi precipitavi e non ti rialzavi più. E non c'era neve o sole che lo fermassero. C'era la guerra attorno ed era diventata anche guerra civile. Gino Bartali, che aveva già vinto due Giri d'Italia e un Tour de France, si allenava come se dovesse correre la corsa della vita. Partiva all'alba, chiudeva nel manubrio, nel sellino, nei tubolari documenti falsi che servivano per salvare ebrei che rischiavano i campi di sterminio. Se lo fermavano i fascisti di Salò rilasciava cartoline con l'autografo, se qualcuno provava a smontare la bicicletta protestava che era stata costruita appositamente per lui: calibrata per il peso e la velocità. A toccarla si sarebbe spezzata la magia.

LA RESISTENZA

Era un corriere della Resistenza, una staffetta un po' particolare perché tutti lo riconoscevano lungo la strada, curvo sulla bici, la maglietta della Legnano verde col colletto rosso, il naso ingobbito come una doppia salita disegnata sulla carta del Giro. Quando tedeschi e fascisti incominciarono a sospettare che il campione non fosse in sella solo per allenarsi, dovette nascondersi per molti mesi.

La cosa più strana è che di tutto questo nessuno parlò mai, lui non lo raccontò. Soltanto dopo la morte, la mattina del 5 maggio di vent'anni fa, a 86 anni, si venne a sapere che Gino Bartali non era stato soltanto il grande campione del pedale. Era stato anche l'uomo che con la sua bicicletta aveva salvato almeno 800 cittadini ebrei, come dice la motivazione della medaglia d'oro concessa alla memoria dal Presidente della Repubblica Ciampi nel 2005. Era stato l'uomo che nel 2013 lo Yad Vashem ha dichiarato Giusto tra le Nazioni. Ci avevano pensato i testimoni a rivelare quel passato che lui aveva sempre tenuto segreto, i sopravvissuti tra i tanti ai quali dal settembre 1943 al giugno 1944 il campione aveva portato documenti falsi a nome del rabbino di Firenze Nathan Cassuto e dell'arcivescovo fiorentino Angel Elia Dalla Costa. Eccezionalmente il Giro d'Italia del 2018 è partito da Gerusalemme proprio per celebrare Bartali. E nel 2019 gli studenti tra le prove scritte all'esame di maturità ne hanno trovata una sulla storia del ciclista che salvò gli ebrei.

UOMO GENEROSO

Bartali si era limitato a dire qualche volta: Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca. Anche se la sua frase preferita era: Gli è tutto sbagliato. Gli è tutto da rifare.

Certo Bartali era Bartali, quello che in salita non conosceva rivali, che si alzava sui pedali e scattava, che inseguiva e riprendeva decine di avversari. Che era grande perché erano grandi i suoi avversari, primo tra tutti Fausto Coppi detto il Campionissimo. Ci furono anni nel dopoguerra in cui l'Italia stordita dalla libertà si divideva su tutto: politica, spettacolo, sport. C'erano De Gasperi e Togliatti, Totò e Macario, Bartali e Coppi, il Milan e il Grande Torino. Per chi amava il ciclismo, allora lo sport più popolare, non si poteva restare neutrali: o si era bartaliani o si era coppiani. Che poi erano due modi di essere: cattolici o quasi laici; faticatori per vincere o baciati in fronte dalla grazia per non dover fare fatica; pii e devoti alla famiglia o ribelli e meno fedeli alla casa. Bartali era un idolo per i più giovani tifosi cattolici, era stato citato come esempio da seguire dallo stesso Pio XII davanti alla folla dell'Azione Cattolica, poco prima delle elezioni del 18 aprile 1948. La rivalità tra Bartali e Coppi si giocava anche sulle differenze ideologiche. Ci poteva stare tutto dentro, anche se difficilmente due nemici furono più amici di Bartali e Coppi. Uniti anche da un dolore comune: entrambi avevano perduto in un incidente in gara i due fratelli ciclisti, Giulio e Serse: Forse quel giorno sono stato io quello che ha capito Fausto più di tutti.

CAMPIONE NELLA VITA

Bartali non criticò mai le scelte private di Coppi, arrivò a offrire al Campionissimo ormai in declino un posto nella squadra che aveva appena costituito, la San Pellegrino. Solo che Coppi morì di malaria, non riconosciuta dai medici. E Bartali scrisse: Entrambi sentivamo che l'uno senza l'altro non sarebbe stato nulla Era nato per essere un'eccezione.

Anche Bartali era un'eccezione. Ha pedalato per un milione di chilometri, ha partecipato a 964 corse e solo 28 volte si è ritirato: Non mollare mai, casomai attendere il miracolo, il recupero. E il miracolo è riuscito mille volte perché ha vinto 3 Giri, il primo e l'ultimo a dieci anni di distanza; 2 Tour, sempre a dieci anni di distanza; 2 Giri di Svizzera, 4 Milano-Sanremo, 3 Giri di Lombardia, 4 titoli italiani.

Gli piaceva scherzare e anche lo spettacolo. Aveva partecipato al film Totò al Giro d'Italia nel 1948. Era stato con Coppi al Musichiere, popolare trasmissione televisiva, insieme avevano cantato e sorriso. Quasi ottantenne ha giocato con intelligenza a Striscia la notizia. Aveva un senso lieto della vita, lo stesso che lo aveva spinto nel 1937 a diventare terziario francescano col nome di Fra Tarcisio di Santa Teresa di Gesù Bambino. Custodiva la sua fama di uomo polemico e sincero, capace di rivendicare il caratteraccio toscano: Io non sono un maledetto toscano, io sono peggio. E lo diceva spalancando gli occhi azzurri, quasi celesti.

LE IMPRESE SPORTIVE

La sua impresa sportiva resta il Tour del 1948, per le condizioni in cui la vittoria è maturata in un'Italia quasi sull'orlo di una nuova guerra civile. C'era stato il 14 luglio l'attentato a Palmiro Togliatti, il segretario del Pci, e c'erano stati scontri di piazza e morti. Il 15 luglio in Francia, sulle Alpi, sulla salita dell'Izoard che sembrava non finire mai, nella tappa più lunga e più dura, Gino Bartali sbaragliò tutti. La sera prima in albergo, giornata di riposo, lo aveva chiamato al telefono il presidente del Consiglio De Gasperi e gli aveva chiesto: Pensa di poter vincere il Tour? È meglio se vince, in Italia c'è una gran confusione. Così Bartali, a 34 anni, si mise alla caccia della maglia gialla e non si fermò fin quando la raggiunse con una serie mostruosa di vittorie per distacco. Bartali è diventato quello della canzone che gli dedicheranno Paolo Conte e Enzo Iannacci: Quel naso triste come una salita/ Quegli occhi allegri da italiano in gita/E i francesi ci rispettano/ Che le balle ancora gli girano.

Raccontano che quella vittoria aiutò alla distensione, che in quel luglio caldissimo nell'immaginario degli italiani l'immagine vincente di Bartali fu per gli italiani come una rassicurazione. Ed è questo ciò che è entrato nella leggenda. Il Bartali uomo è entrato nella storia.

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA