LA STORIAL'idea alla fin fine era piuttosto semplice: utilizzare il personale di Marina non imbarcato per costituire reparti che combattessero a terra. Gli italiani, all'indomani della sconfitta di Caporetto, nell'ottobre 1917, costituiscono il Reggimento Marina, suddiviso in quattro battaglioni: Caorle, Grado, Monfalcone e Golametto (oggi Golometto, sulla riva destra dell'Isonzo, tra Fossalon di Grado e Punta Sdobba). È l'atto di nascita di quello che poi diventerà l'attuale Reggimento San Marco, della Marina Militare. Il nome San Marco...