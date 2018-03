CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAIl giorno delle sue nozze, il prossimo settembre, lo avrebbe voluto accanto. Valeria Favorito, veronese di 30 anni a Fabrizio Frizzi deve la vita. Fu lui nel 2000 a donarle il midollo osseo, restituendole la speranza in un futuro lontano dalla malattia. Oggi Valeria, alla notizia che il conduttore non c'è più, non riesce a trattenere le lacrime. «I primi giorni di marzo ero scesa a Roma per portargli l'invito di persona perchè volevo che fosse lui il mio testimone di nozze - racconta -.Lui lo prese e mi disse: se me la sentirò lo...