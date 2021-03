Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAIl 16 giugno 1723 il medico e professore universitario Antonio Vallisneri, uno degli scienziati più in vista in Italia, dell'illustre Accademia dei Ricovrati di Padova, apriva la discussione sul tema Se debbano ammettersi allo studio delle scienze, e delle belle arti le donne. Questo dibattito, che ebbe grande risonanza in tutta l'Europa, prendeva avvio dalla richiesta da parte delle donne che, soprattutto tramite le scrittrici, da...