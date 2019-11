CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA«Ho sempre avuto l'ossessione per la luce. Ero in culla e mia madre mi metteva alla finestra: giocavo interi pomeriggi con le rifrazioni del sole. La passione per la fotografia deve essere nata proprio lì. Oggi, a Londra, nel cuore della City, dici Franz Pagot e sai che la fotografia applicata al cinema e alla pubblicità migliore parla in veneto. Direttore della fotografia tra i più quotati, autore e doppiatore, è stato nominato nel 2018 Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Medaglie a parte, la sua è una storia...