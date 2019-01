CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA«Ho mandato quaranta lettere di presentazione in altrettanti teatri. In Italia non mi hanno neppure risposto. Così ho scelto di partire». Linda Piana ha 22 anni. Nata a Piazzola sul Brenta, cresciuta a pane e musica corale (il padre è Paolo Piana, ottimo direttore di coro ed esperto di vocalità), oggi lavora come maestro sostituto allo Staatstheater di Magonza. La sua storia è l'emblema di una generazione. «Qui mi sono stati proposti solo stage. In Germania lavoro con contratto dipendente, il che significa fatica, dignità e...