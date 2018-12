CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAHa cominciato a camminare per un voto e non si è più fermata. Emma Morosini, 95 anni a gennaio, soprannominata la Vagabonda della Madonna ha un palmarès da maratoneta con decine di migliaia di chilometri percorsi per le strade del mondo. Il traguardo è sempre un santuario. È una storia che ha dell'incredibile. Origini poverissime: «Potevo benissimo essere la sorella di Gesù Bambino, ma da me non c'erano bue e asinello». É nata a Castiglione delle Stiviere, paese mantovano con una certa vocazione ad aiutare il prossimo. É qui...