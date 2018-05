CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAFu la prima cantina in Italia a produrre il Prosecco come vino spumante, a perfezionarne il metodo Charmat di spumantizzazione, a creare, già nel 1924, un'etichetta con la dicitura Prosecco amabile dei colli di Conegliano. E il suo fondatore, Antonio Carpenè, pochi anni dopo aver fondato l'azienda (nel 1868) creò, assieme a Giovan Battista Cerletti, la Scuola Enologica di Conegliano, punto di riferimento a livello nazionale come fucina dei nuovi enologi, e la cui attuale sede fu progettata, guarda caso, da un altro Carpenè,...