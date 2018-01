LA STORIA E' come una favola, in musica, che ricomincia, un sogno che riparte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAE' come una favola, in musica, che ricomincia, un sogno che riparte e chissà dove porterà. I Lost, la band vicentina che dal 2008 e al 2011 è stata capace di scalare tutte le classifiche nazionali divenendo un fenomeno pop seguito da migliaia di giovani italiani, tornano sul palco. Ancora insieme: il bassista Luca Donazzan, il cantante Walter Fontana e il chitarrista Roberto Visentin, dopo quasi sette anni dall'ultima volta in cui hanno condiviso il palco, si sono ritrovati con un recente concerto al Revolution Club di Molvena....