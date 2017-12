CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIADue ori e quattro bronzi. Vinti in cinque Paralimpiadi, da Barcellona 1992 prima medaglia, nel tiro a segno - fino a Londra 2012, portabandiera e primo all'ultima freccia. Tiratore ed arciere, il bellunese campione paralimpico Oscar De Pellegrin mette da parte la sua storia sportiva. «Ora voglio parlare di valori». Perchè, per lui, nella vita, si può fare centro in tanti modi. Non solo premendo il grilletto di una carabina ad aria compressa o tendendo la corda di un arco. Le vittorie che contano, insomma, vanno oltre le...