LA STORIADimenticatevi le varie «case del boia» sparse per Venezia: sono finte, frutto delle solite leggende spacciate per verità tipo Biagio luganegher o il Povero fornareto quella di campo Santa Margherita è in realtà l'ex scuola dei Varoteri, ovvero dei pellicciai; quella di San Zan Degolà non c'entra niente col boia neppure lei. Apparteneva alla nobile famiglia Correr e nell'Ottocento vi abitava Teodoro Correr, ovvero il fondatore della collezione che ha dato poi vita al museo omonimo. Le vere case del boia, invece, erano due: una...