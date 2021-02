IL LIBRO

Quel gatto che sale in vaporetto all'Arsenale per poi scendere alla fermata della Salute non è una leggenda. Stefano Medas l'ha aspettato per giorni, finché non l'ha incontrato, «un bellissimo soriano dal pelo lucido e folto, giovane», ben conosciuto dai marinai della linea 1, «xè rivà el gato, sèntate là e sta bon». È proprio questo curioso micio girovago ad avviare Il gatto che viaggiava in vaporetto (Sperling & Kupfer), il nuovo lavoro del ricercatore e archeologo subacqueo romagnolo, ormai da 25 anni di casa a Venezia. Un libro arricchito dalle illustrazioni di Ale Giorgioni, che si è ispirato alle fotografie scattate dallo stesso Medas.

LO SGUARDO

Attraverso i mici che la popolano, Medas racconta una città specialissima e unica, «orgogliosa e indipendente come i gatti che la abitano - spiega l'archeologo, che ha condotto numerose campagne di scavo su relitti e siti sommersi - gelosa di sé, che non si svela all'improvviso. È fuori da tutti gli schemi, richiede tempo, non ammette la fretta. Per conoscerla davvero bisogna avvicinarla con calma, trattarla con rispetto, osservarla nel fluire della sua vita quotidiana, comprenderne il delicato equilibrio, ascoltarne la voce. Insomma, bisogna conquistare la sua fiducia». Proprio come i gatti. E grazie alle creature incontrate nel suo libro, Medas svela una città in profonda trasformazione. Come i suoi gatti. Se prima dell'ultima guerra mondiale a Venezia vivevano all'incirca 40mila gatti, oggi il loro numero si è drasticamente ridotto, come quello degli abitanti. È raro, oggi, imbattersi in gatti che passeggiano per le calli o nei campi. «Bisogna andare a cercarli nelle zone più defilate - racconta l'autore - negli scampoli di città dove Venezia resiste e conserva un po' della sua vera anima. Lì ci sono ancora, pochi, ma ci sono». Ci sono gatti «comunitari» come Cuba, che girovaga tra le case del campo trovando rifugio su davanzali e divani di chi gli apre la finestra; ci sono i gatti bibliofili della libreria Acqua Alta, i mici accuditi all'Ospedale dalle amorevoli gattare, quelli che si sentono dogi ma possono pure finire in acqua se colti di sorpresa, o gatti, come Damasco, che diventano amici di chi offre loro una fetta di prosciutto.

LA CASA ACCOGLIENTE

Oggi, nonostante l'acqua alta e le orde di turisti, Venezia resta per loro la casa più accogliente, il posto perfetto in cui vivere. «Ma guai parlare di randagi - avverte Medas - i gatti sono liberi, vivono dove vogliono». Venezia, in fondo, li ha sempre amati, «non ci sono tanti luoghi al mondo in cui un animale sia così legato storicamente a una città». Un rapporto antichissimo: per la Serenissima la presenza dei gatti sulle navi era così importante da venire regolamentata da apposite norme: «Una schiatta di gatti speciali, quelli delle navi - scrive l'autore -, il cui carattere, come quello dei marinai, era forgiato dalla dura vita di mare». Come l'incredibile gatto Oscar che, racconta Medas, sopravvisse a ben a tre naufragi (e di corazzate) durante la seconda guerra mondiale. Ma si racconta anche «che all'Archivio di Stato di Venezia, accanto alla Chiesa dei Frari, alla fine dell'Ottocento venissero ancora arruolate intere squadre di gatti, con lo scopo preciso di difendere i manoscritti dai topi».

LA LAGUNA

«Per me questo libro rappresenta un modo di raccontare la città in modo diverso - spiega Medas - Sono sempre rimasto affascinato da Venezia. La conosco profondamente, ne conosco i suoi sistemi, eppure non riesco ancora ad abituarmi alla sua straordinaria bellezza. Dal punto di vista ambientale è un miracolo. Quando ho scritto il libro vivevo la Venezia devastata dai turisti. Abbiamo visto cosa ha prodotto. E cosa produce la monocultura del turismo. Venezia è un unicum e non può essere trattata come le altre città. È una città paradigmatica. Capire i problemi di Venezia significa capire anche le altre città. Deve restare sotto un campana di vetro o evolversi? E se si evolve, come deve farlo? Questo merita una riflessione ulteriore. Ma la politica ha tendenza a mangiarsi tutto, mancando la riflessione».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

