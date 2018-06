CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIADalle mani delle cadorine al naso degli italiani. Ci sono idee che nascono scarto e diventano titanio; che muovono i primi passi arrampicate sulle crode, scivolano fino a Venezia lungo il Piave e conquistano il mondo passeggiando sulle passerelle. Idee di centoquaranta anni fa ma ancora oggi in perfetta forma. La forma dello Zilo, ad esempio. La loro storia inizia nel 1878, in Cadore, e porta un cognome: Lozza. Giovanni Lozza. Un cognome, quello di Giovanni, destinato a uscire presto dall'elenco dell'ufficio anagrafe per entrare in...