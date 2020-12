LA STORIA

Dai fumetti noir degli anni Sessanta nati sulla scia di Diabolik alla celebrazione, in una saga di 224 tavole, del protagonista per eccellenza del western italiano, Tex Willer.

Si racchiude in questi due generi, passando per molti altri, la carriera artistica di Roberto Raviola in arte Magnus, a cui ora Davide Toffolo dedica la graphic novel Come rubare un Magnus (Oblomov Edizioni, 140 pagine, 19 euro), biografia del disegnatore bolognese, che racconta anche la sua amicizia con Bonvi creatore delle popolarissime Sturmtruppen e la parabola del fumetto italiano dagli anni 60 a oggi, attraverso le personalità che hanno lavorato con lui.

Un lavoro lungo, annunciato già nel 2008 e giunto a termine solo il mese scorso. «Nel 1979, avevo 14 anni, vinsi il concorso de il primo decennale di Alan Ford in cui cercavano il nuovo disegnatore per la serie - racconta lo stesso Toffolo - dopo i supereroi della Marvel, Alan Ford era stata una rivelazione per me bambino, una passione che dura ancora. La vittoria al concorso è stata il mio primo furto di un Magnus, disegnatore che più ho amato».

Prende spunto da un episodio reale, avvenuto a Pordenone: durante una mostra antologica su Magnus, dalla sede che ne ospita i lavori (diventato oggi Palazzo del Fumetto) viene rubata una tavola originale di Raviola, la copertina del numero 9 di Necron, creatura metà umana e metà meccanica protagonista di una saga horror per adulti negli anni 80. Davide stesso, un fisioterapista cieco e una professoressa di Storia dell'arte, ispirata a Paola Bristot oggi docente all'Accademia delle Belle Arti a Venezia, si mettono alla ricerca del ladro. Tra realtà e visioni oniriche, il furto funge da pretesto per raccontare vita e opere di Magnus

DA BOLOGNA A CASTEL DEL RIO

La vita personale di Magnus è solo tratteggiata, per fare spazio all'attività professionale. Da quando, fresco di laurea all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, agli inizi degli anni 60 si reca a Milano dando inizio al fertile connubio con Max Bunker facendo nascere Satanik, Kriminal e infine Alan Ford. Seguono, da metà anni 70, le esplorazioni nel mondo fantasy, le avventure dell'ex mercenario Lo Sconosciuto, l'esplorazione del mondo erotico con Necron e Le 110 pillole, contrassegnata dalla fascinazione per l'Oriente, che lo porta a firmarsi Il Viandante, fino a una maxi storia di Tex che richiede sette anni di lavoro. Perché negli ultimi anni della sua vita, conclusasi a solo 57 anni per un tumore, Roberto Raviola - che nel frattempo si era ritirato come un monaco laico a vivere sulle colline emiliane di Castel del Rio - aveva affinato il suo stile portandolo ad alte vette.

L'AMICIZIA CON BONVI

Proprio a Castel del Rio, dove viveva in un albergo, si era rinsaldata l'amicizia con il collega Franco Bonvicini, in arte Bonvi. Legati da un profondo legame, quest'ultimo morì nel 1995 mentre si stava recando alla trasmissione televisiva Roxy Bar, di Red Ronnie, per vendere alcune tavole di disegni il cui ricavato sarebbe servito per pagare le cure all'amico Magnus, malato di cancro, che morirà pochi mesi dopo.

LEZIONE DI FUMETTO

Ma Toffolo in Come rubare un magnus non solo racconta di Magnus, Bonvi e gli altri protagonisti della scena editoriale italiana della seconda metà del Novecento, ma allo stesso tempo offre una lezione sulle tecniche narrative del fumetto e gli stili narrativi. A quello personale, si unisce una rivisitazione dei mondi che Magnus ha creato nel corso della sua carriera, dagli anni Sessanta di Kriminal alle scene di ispirazione orientale dell'ultimo periodo.

Lorenzo Marchiori

