LA STORIACon una battuta si potrebbe dire: quanta acqua è passata sotto i ponti. E non c'è niente di più efficace per raccontare la storia di una famiglia veneziana, di un dna fatto di impresa e intrapresa che ha consentito al gruppo Ligabue di diventare una delle aziende leader nel mondo degli approvvigionamenti navali e degli appalti marittimi. Una realtà globalizzata, fatta di 7700 dipendenti, che opera in 14 Paesi e che si appresta a festeggiare il secolo di vita.L'EREDITÀ FAMILIAREUn traguardo che non è solo imprenditoriale, ma...