LA STORIA

Ci sono quadri e litografie di Emilio Vedova, incisioni di Otto Dix, xilografie di Kandinsky, opere su china di Paul Klee. E poi Morandi, Schiele. Ma non solo. Tantissimi oggetti in vetro di Murano, fotografie antiche, vestiti preziosissimi in merletto manifattura di inizio Novecento. Insomma, un vero e proprio tesoro. Tutto nel nome di Venezia. Anzi per Venezia e per le sue ricche collezioni di arte, tra capolavori e oggetti preziosi di ogni secolo. Si tratta esclusivamente delle numerose donazioni fatte da privati alla città.

ATTACCAMENTO

Un'azione di amore e di mecenatismo che non ha eguali. Dal 2015 ad oggi, l'ammontare complessivo delle donazioni artistiche rivolte a Venezia, giunte all'Amministrazione comunale tra lasciti e testamenti, si aggira attorno ai dieci milioni di euro (9 milioni.758.019 euro) in beni mobili (opere d'arte, intere collezioni di dipinti, gioielli, e altro), tutti oggetti o materiali che, nel tempo, sono entrati a far parte del patrimonio comunale e quindi pubblico. Come è noto Venezia ha sempre beneficiato di abili e ricchissimi donatori nel corso della sua storia, ma nell'arco degli ultimi cinque anni vi è stato un progressivo fiorire di atti di mecenatismo e di offerte da parte di collezionisti e appassionati che, non solo hanno stabilito di voler lasciare un segno di riconoscenza alla città, o anche solo per lasciare il loro nome inciso per i posteri, ma hanno voluto così anche sottolineare il livello di affidabilità verso il Comune nella gestione, tutela e conservazione di beni artistici provenienti da un ambito familiare.

Così, in tempi recenti ricordiamo le opere di Federica Marangoni finite a Ca' Pesaro; due tempere di Marco Ricci (81 mila euro) della collezione Scalabrino a Ca' Rezzonico nel 2018 e quelle della stessa collezione incamerate dal Comune l'anno successivo che hanno portato in dote a Venezia, nientemeno che 5 acqueforti di Rembrandt e altri artisti minori (valore 421 mila euro). E se non mancano le donazioni di oggetti tessili (collezione Moro Lin, per un ammontare di 800 mila euro) avvenuta l'anno scorso, senz'altro la parte più cospicua e più ricca arriva dalle scelte di Paul Prast che ha deciso di donare la sua raccolta di artisti del periodo della Secessione austriaca alla città di Venezia. Valore complessivo oltre cinque milioni di euro tra Schiele, Klee, Kandinsky e molti altri.

LEGATI & TESTAMENTI

Da ricordare anche il legato di Maria Francesca Tiepolo, che sempre nel 2020, all'indomani della sua scomparsa, ha disposto di donare a Venezia sei dipinti e 12 opere per un ammontare di oltre 300 mila euro. Insomma, donazioni straordinarie che arricchiscono ancora di più il già cospicuo patrimonio artistico della città e, in particolar modo dei Musei civici. Lo dice chiaramente anche il sindaco Luigi Brugnaro: «Un sincero grazie a tutti coloro che hanno scelto di donare beni e oggetti così preziosi a Venezia. - sottolinea il primo cittadino - Quadri, opere in vetro, merletti, incisioni, miniature, elementi d'arredo che entrano a tutti gli effetti a far parte dell'inestimabile valore dei Musei civici, luogo d'eccellenza per la loro cura e conservazione. La città si dimostra essere, ancora una volta, punto di riferimento per la generosità di tanti donatori che, da ogni parte d'Italia e del mondo, ci hanno preferito per assicurare a queste opere d'arte di essere tramandate alle future generazioni. A loro ancora un sincero grazie con la speranza che quel gesto diventi, soprattutto in quest'anno dove la Città si appresta a celebrare i 1600 anni dalla sua Fondazione, esempio per tantissimi altri che vorranno lasciare a Venezia un ricordo perpetuo della loro bontà».

TESTIMONIANZA DI CIVILTÀ

Un biglietto da visita davvero straordinario, forse addirittura unico rispetto a tante altre città italiane e che mette Venezia ai primi posti anche nell'immaginario collettivo per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico di privati che in città intendono lasciare una propria testimonianza di vicinanza e di civismo. Come nel caso dell'ultimo dono rivolto alla città, la collezione che comprende diversi oggetti della famiglia Ratti di Desio tra cui il prezioso velo da sposa del 1934 realizzato dalla maestre merlettaie di Burano. Un vero capolavoro di artigianato, ma allo stesso tempo l'occasione per far conoscere, attraverso un abito, il livello di professionalità raggiunto dalle maestranze buranelle nella prima metà del Novecento.

ARRIVA ANCHE ARTEMISIA

«Queste donazioni riassumono un atteggiamento importante - ricorda la direttrice dei Musei civici, Gabriella Belli - e che sottolinea l'interesse e la sensibilità dei singoli di fronte alle istituzioni e al loro ruolo di garantire tutela, conservazione e patrimonio agli oggetti che ci vengono affidati. Molte collezioni ci giungono come atto di generosità e di attenzione, molte altre arrivano grazie ad un fecondo lavoro di contrattazione, di dialogo e di amicizia che si instaura con tutti i potenziali donatori. È così che molti proprietari lasciano poi in dote ai Musei civici. C'è chi lo fa perchè, purtroppo, rimane senza eredi; altri che prima si affidano a noi con i cosiddetti depositi a lungo termine e poi trasformano questo loro prestito in qualcosa di duraturo e definitivo». E proprio nel segno del prestito a lungo termine in questi giorni dal Belgio è giunta, grazie alla decisione di un gruppetto di comuni proprietari, un'opera di Artemisia Gentileschi intitolata Maddalena in estasi che è la prima di 14 tele fiamminghe che andranno ad impreziosire la Quadreria di Palazzo Ducale.

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA