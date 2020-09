LA STORIA

C'è chi molla tutto - la casa, la famiglia, il lavoro - perché dentro di sé ha lo spirito del viaggiatore. O perché vuole lasciarsi alle spalle dolori troppo grandi. Ma tra i nuovi nomadi che girano l'America a bordo di furgoncini e van e ogni tanto si riuniscono nelle loro comunità, ci sono anche i prodotti della crisi economica: fabbriche che chiudono, paesi che si svuotano e diventano fantasmi, fino a perdere perfino il codice postale. E allora c'è chi carica tutto nel camper e comincia a macinare chilometri su chilometri, fermandosi solo il tempo necessario per trovare un'occupazione temporanea, giusto i soldi della benzina. Con un nuovo sogno: vivere nella natura. Ma rispettandola.

Ecco Nomadland, il road-western-movie di Chloé Zhao tratto dall'omonimo libro di Jessica Bruder, passato ieri in concorso e che pare puntare dritto alla corsa per gli Oscar e, ovviamente per il Leone d'oro. Nel cast una straordinaria Frances McDormand, disinvolta al punto di andare al bagno dentro un secchio posto al centro del suo van, e David Strathairn. Ma anche Linda May, Swankie e Bob Wells, veri nomadi che hanno accettato di recitare se stessi: «Grandi lavoratori, arrivavano sul set prima di me», racconta la regista.

IL RACCONTO

Un film politico? «No», dice la cineasta cinese trapianta negli Stati Uniti Chloé Zhoe. Che al Lido non è venuta ma che con Frances McDormand, si è collegata ieri pomeriggio con i giornalisti in conferenza stampa via Zoom. «Non volevo fare un film politico. Il libro è ambientato nel 2011. Non c'entra l'America di Trump. Racconto storie di persone. Storie che i miei parenti cinesi possono vedere e capire».

Nel film c'è Fern, il personaggio interpretato da Frances McDormand, che diventa una nomade dopo aver visto morire la città del Nevada rurale dove viveva, a causa della chiusura dell'unica fabbrica intorno a cui si era sviluppata. La donna, che nel frattempo ha perso anche il marito, carica poche delle sue cose su un furgone adattato a casa viaggiante si mette sulla strada, cercando lavori stagionali, tra Amazon e fast food, incontrando altri nomadi moderni che si muovono alla ricerca di una vita al di fuori della società convenzionale. «È stata Frances - confessa la regista - la prima a innamorarsi del libro di Jessica Bruder. L'ha opzionato e poi me l'ha proposto. Per lavorarci sopra, ci siamo chiuse nella nostra bolla e non abbiamo più pensato al mondo esterno. Io voglio innamorarmi della mia storia e dei miei personaggi».

Per lavorare al film la regista e la sua protagonista si sono trasformate a loro volta in nomadi. «Abbiamo girato nel deserto arrivando poi fino al mare. Eravamo un team di 25 persone, abbiamo viaggiato per 5 mesi in 7 Stati. Vivevamo ognuna nella sua roulotte» dice Chloé Zhao. Che ritiene fondamentale l'immersione nella natura: «Sono convinta che i paesaggi trasmettano dei messaggi. Per questo ho scelto la musica di Ludovico Einaudi, mi ha molto colpito il video in cui suona tra i ghiacci dell'Artico».

L'ASCOLTO

Frances McDormand racconta che «la cosa più importante» che ha imparato durante il film «è ascoltare e non parlare»: «Si trattava di ascoltare le storie delle persone nomadi, non la mia». Quanta America di oggi c'è in Nomadland? «Moltissima - risponde l'attrice - le persone che vivono nei van sulla strada sono un fenomeno americano che oggi è diventato gigantesco, frutto delle cresciute diversità tra chi ha e chi non ha, accentuate negli ultimi tempi dagli effetti del lockdown. Ma ci sono anche tante persone che cambiano vita perché non si riconoscono nei dettami del consumismo. Queste comunità sono ecologiche, ciascuno di loro punta all'autosufficienza e al mutualismo solidale, sono uno per tutti e tutti per uno. Fare quel tipo di vita, spostarsi continuamente nei grandi spazi, pagarsi le spese con lavori stagionali e occasionali sono scelte difficili. Ma hanno molto a che fare con il sogno americano che non è solo il sogno di avere successo economico».

Alda Vanzan

