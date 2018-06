CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIABattaglia del Solstizio perché sembra che quel giorno il sole, salito troppo in alto, si fermi per decidere cosa fare prima di aprire la porta all'estate. E perché quello è il giorno più lungo dell'anno. Gli Austriaci lo scelgono per scatenare la grande offensiva da Asiago alle foci del Piave. Liberi da impegni sul fronte russo, ora vogliono dare il colpo di grazia: «L'attacco dovrà essere come un uragano, con un'avanzata ininterrotta, fino all'Adige e poi a Milano!», assicura il feldmaresciallo Svetozar Boroevic. Promettono...