CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAAridatece lo spritz: il più veneto degli aperitivi ormai è stato fagocitato, metabolizzato e rigenerato sotto forma di beveraggio fighetto milanese. Da intruglio da osteria popolare è diventato protagonista dell'apericena meneghino, e se n'è pure andato in giro per l'Italia e l'Europa, con lo Sprizzerò ampezzano e lo Hugo della val Venosta, ovvero variazioni sul tema. Tutta colpa della Campari che nel 2003 ha acquistato lo storico marchio Aperol e ha pensato di rilanciarlo attraverso lo spritz. L'aperitivo in questo modo è...