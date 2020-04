LA SORPRESA

SINTRA La Mazda nel 2020 compie 100 anni e si regala la sua prima auto elettrica, la MX-30. Il suo nome evoca sia la MX-5, l'auto scoperta più venduta nella storia, sia il suv CX-30, l'ultima nata di casa sulla cui base la MX-30 è stata sviluppata seguendo una filosofia fatta di realismo ed orgoglio e che, come in altri casi, ha stimolato scelte originali quanto coraggiose. Mazda infatti sostiene che, prima di affidarsi all'elettrificazione, bisogna esplorare il potenziale delle tecnologie tradizionali e che l'inquinamento non è solo questione di ciò che esce dal tubo di scarico. Conta di più invece diminuire l'impatto complessivo considerando tutto il ciclo della vettura, dall'approvvigionamento delle materie prime fino al loro recupero, e che buona parte dell'energia elettrica è ancora ricavata da fonti fossili. Ecco perché Mazda, piuttosto che promettere semplicemente veicoli a emissioni zero, si è impegnata a ridurre l'impronta di CO2 del 90% entro il 2050 e del 50% già nel 2030. C'è infine un altro principio irrinunciabile: il piacere di guida, ottenuto creando quello che in Giappone chiamano jinba ittai, il legame intimo tra il cavaliere e il suo destriero. Una Mazda, anche se elettrica, deve essere così, a costo di fare scelte controcorrente cosa che al costruttore del Sol Levante non ha mai fatto paura. Basti pensare al motore Wankel che, con un vero colpo di scena, rivivrà proprio sulla MX-30 nella versione ad autonomia estesa.

LINEA DA COUPÉ

La pura invece avrà 200 km di autonomia. Dunque, mentre tutti sono impegnati ad aumentare l'autonomia, per Mazda una batteria da 35,5 kWh di capacità (meno di una Renault Zoe) rappresentano la giusta misura per minimizzare l'impatto sia sull'ambiente sia sulla dinamica del veicolo sposandosi con l'idea giapponese di auto elettrica, votata prevalentemente alla città. La MX-30 di certo non lo è per i suoi 4,39 metri di lunghezza, pari alla CX-30 da cui deriva, ma con volumi più da coupé, le portiere senza montante centrale e una colorazione addirittura a tre tinte. La plancia ha un secondo schermo per i comandi a sfioramento mentre per i rivestimenti, oltre che tessuti ricavati da pet riciclato, è utilizzato il sughero, materiale naturale e che è un omaggio alle origini di Mazda, nata nel 1920 come Toyo Cork Kogyo Co. Ltd.

LA LAUNCH EDITION

La batteria è formata da 192 celle prismatiche della Panasonic ed è posizionata sotto il pavimento, ma è così sottile da non influenzare l'abitabilità ed è inserita all'interno di un anello, in acciaio formato a caldo, che aumenta la rigidità complessiva della scocca del 40%. Il motore invece è Hitachi, ha 105 kW e 260 Nm ed è così compatto da lasciare lo spazio eventuale per il piccolo rotativo che avrà una potenza compresa tra 10 e 17 kW e l'unico compito di allungare la ricarica alla spina: a 6,6 kW in corrente alternata (4,5 ore) o a 50 kW dalle colonnine a corrente continua (80% in 40 minuti). Resta da vedere se tutto questo può offrire quel piacere di guida promesso da Mazda. Per verificarlo, abbiamo provato un prototipo con la carrozzeria della CX-30 tra i boschi che separano Sintra dall'Oceano Atlantico. Chi guida quotidianamente un'elettrica si accorge subito della differenza, chi non l'ha mai fatto avverte subito la piacevolezza di un'auto che, al contrario di altre elettriche, non punta sulle accelerazioni da salto nell'iperspazio. Al contrario, La MX-30 è piacevolmente progressiva e questa sensazione è una sapiente sinestesia tra la risposta all'acceleratore, la spinta effettiva e il sound ottenuto campionando quello del motore elettrico, ma che modifica le proprie frequenze a seconda del regime e delle richieste operate dal guidatore tramite il suo piede destro. Anche il recupero dell'energia è intelligente e misurato, umano come lo definiscono gli uomini Mazda poiché riduce al massimo quelle sollecitazioni che il corpo istintivamente contrasta. Anche il comportamento su strada è una bella sorpresa perché è facile e associato ad un comfort sospensivo insolito per un'auto elettrica. La Mazda MX-30 arriva per settembre prossimo. La versione Launch Edition, equipaggiata di tutto, costa 34.900 euro ed è già prenotabile con 1.000 euro. Se lo si fa prima del 31 marzo, c'è in omaggio la wallbox da 7,4 kW ma, se non serve o non è installabile, ci sarà un equivalente in energia per la ricarica. Un bonus per farsi ben volere e far comprendere che, dietro un'apparente incoerenza, la MX-30 ha tutta la coerenza di una Mazda.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

