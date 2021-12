LA SORPRESA

La nuova mobilità sostenibile è senz'altro contagiosa. E si espande alla rapidità della luce. Tutti la vogliono. Nessuno la ignora. Leader politici, l'industria, il mercato. Quanto a dire che una trasformazione tanto epocale genererà qualche turbolenza è senz'altro un aspetto scontato. Con il consenso unanime, però, sarà più facile metterci mano, sperando di lasciare sul tappeto meno cocci possibile. Non molti dossier vedono all'orizzonte così pochi frenatori. Romantici refrattari al tempo che passa o sparuti difensori di rispettabilissimi interessi.

La novità è accolta in modo quasi plebiscitario, ma è fuor di dubbio che alcuni grattacapi bisognerà affrontarli. È il prezzo da pagare al progresso, è sempre stato così. D'altronde, se la tempesta che precederà la quiete non fosse tumultuosa, come si gusterebbe l'inedito scenario?

VALORI PROFONDI

Questa volta, inoltre, sono schierati i valori più profondi: il rispetto ambientale, la salute dell'umanità, la sicurezza e, non ultimo, un futuro migliore per le generazioni che verranno. In questo panorama idilliaco, che rimette finalmente la mobilità al centro del villaggio ammorbidendo anche i più incalliti detrattori, si susseguono annunci quotidiani.

Mosse tattiche e strategiche che sono indispensabili quando c'è di mezzo il business. Una specie da proteggere se coinvolge, non solo i profitti, ma anche milioni di posti di lavoro. La perdita dei quali turberebbe la comunità che cerchiamo di salvaguardare. L'ultimo sasso nello stagno l'ha lanciato Akio Toyoda, il discendente della gloriosa dinasty fondatrice dell'azienda automotive che, da oltre un decennio, ha l'onore-onere di guidare.

Un tipo così è riduttivo definirlo un semplice manager. È una sorta di imperatore del settore, di principe dei protagonisti. Akio parla poco come tutti gli abilissimi comunicatori. Fra gli interventi che spesso fa in pubblico c'è il coccolare di complimenti i suoi gioielli e la truppa di driver che quest'anno ha consentito di conquistare 6 mondiali fra Piloti e Costruttori in 3 categorie diverse: l'Endurance (con la quarta gemma di Le Mans consecutiva), i Rally ed i Raid, fra i quali c'è la prestigiosa Dakar in partenza a Capodanno. Potrebbe sembrare un tema di secondo livello, ma il signor Toyoda, anche quando non dominava, la pensava allo stesso modo. Lo Sport crea spirito di squadra ed insegna a trarre profitto dalle sconfitte; e poi è un formidabile banco di prova per «realizzare ogni giorno auto migliori».

Il sasso ha fatto centro, inzuppando parecchi ascoltatori: «Hai sentito, Akio ha cambiato idea, si è convertito all'elettrico». Non scherziamo. Un visionario del genere non cambia opinione in un lampo, per di più su un tema tanto rilevante. E, se mai lo facesse, non andrebbe certo a sbandierarlo ai quattro venti.

FILOSOFIA AZIENDALE

Toyoda, come vuole la filosofia dell'azienda, guarda poco il giardino altrui, convinto che il suo sia più rigoglioso: la Corporation nipponica ha consapevolezza di essere in vantaggio sui rivali. Lo scorso secolo ha lanciato innovazioni nel settore che hanno fatto tendenza e sono state copiate da tutti: dal Kaizen al Just in Time, dal credo Lean alla favola della tartaruga e la lepre, coniata dal genio di Taiichi Ohno. Toyota è sempre stata attratta dal domani ed ha a cuore il destino delle generazioni future.

Pianificare, progettare, prevedere quali saranno i bisogni e le esigenze dei nostri eredi è sempre stato nel suo Dna. Per questo si occupava della questione ambientale, esplosa all'alba del terzo millennio, già mezzo secolo fa apparendo, a volte, alquanto originale. Invece era esattamente quello che serviva. Dal punto di vista ecologico le Tre Ellissi non sono seconde a nessuno.

Vendono il full hibryd da un quarto di secolo e, da altrettanto, armeggiano sui motori elettrici veri. Come si fa a non riconoscere ad Akio questo primato e togliersi il cappello quando rivendica la leadership sull'elettrificazione? Toyoda non ha cambiato nessun piano e nessun punto di vista. Ha solo tirato giù dello scaffale il programma più in linea con la contingenza attuale. Ce ne sono anche di più avanzati, basta scegliere. D'altra parte sarebbe stato un po' folle pensare che la più grande casa del pianeta si impuntasse per vendere in Europa auto che l'UE metterà fuori legge e i consumatori non vorranno più vedere neanche in cartolina. I samurai sono pronti. Prontissimi. Il discendente del fondatore ha aperto i portoni del garage e fatto uscire, sorridendo compiaciuto, una trentina di modelli full electric, cioè zero emission assolute, praticamente raddoppiando le auto 100% pulite nel 2030.

Da 2 milioni a 3,5 e, basta volerlo, potranno aumentare ancora. Ma qualche mese fa Akio non aveva detto il contrario? Quello è un discorso diverso. Pieno di fondamento, ma ovvio. Quasi un sistema di alzare polvere per poi chiedere chiarezza. L'industria dell'auto deve fare i modelli adeguati, a produrre energia pulita penseranno gli Stati ed i giganti del settore. E, pare, che dal 2050 (almeno in Occidente) il problema non esisterà più. La Toyota, da parte sua, fa sempre quello che i clienti vogliono. Renderli felici, al pari di salvaguardarli, è l'unico credo che aleggia a Nagoya.

Giorgio Ursicino

